الواجهة البحرية في جدة.. المكان المفضل لزوار المملكة أهم المميزات والمرافق بها

تعدّ الواجهة البحرية جدة هي المكان الذي يقع في حبه الزوار ويتفق الجميع على حبه، دعونا نستكشف الأمر من جميع الجوانب.

مصدر الصورة: لقطة شاشة من قناة يوتوب اسمها امنيات دافئة warm wishes للواجهة البحرية جدة وتم التعديل عليها

المشي التأملي

في أثناء تجولك على طول الواجهة البحرية جدة، ستكتشف منحوتات فنية فريدة تم اختيارها خصيصًا لهذا المكان، وسيقودك الطريق بجوار البحر، الممهد بعناية مثل قطع الليجو، في رحلة مشي ملهمة.

سواء بمفردك أو في صحبة الأصدقاء أو العائلة، متوهجة ومليئة بالحماس، وستنتهي الرحلة أمامك بأفق خلاب، في أثناء المشي والاستمتاع بالهواء النقي في بحر جُدّة.

وهي رحلة فريدة مناسبة للتعرف على أهل المدينة، وتتمتع بخفة وعذوبة الساحل، تم تصميمها بواسطة فنانين عالميين، ومن بينهم هنري مور وجوان ميرو، وهم من أفضل الفنانين في العالم.

مضمار البهجة

ويمكنك القيام بجولة قصيرة على إحدى الدراجات الخفيفة الملونة المتوفرة للإيجار هناك، سواء مدة دقائق أو ساعات، وهي مجهزة للأفراد والمجموعات.

وذلك بواسطة مسار طويل محاذي للبحر في واجهة جُدّة البحرية يصل طوله إلى 4500 متر، وهناك يمكنك أيضًا الركض بحرية والاستمتاع بهواء جُدّة النقي واستمتع بأشعة الشمس الدافئة مع نسيم البحر وأمواجه.

الواجهة البحرية جدة ليلًا

إذا كنت تبحث عن الهدوء والاسترخاء، هدوء ممتع لا يقطعه إلا صوت البحر والهواء، فعليك بالذهاب ليلًا، وبالفعل، في هذا الوقت يذهب الجميع بعد منتصف الليل، ولا سيما التي تبدأ بعد الساعة الثانية صباحًا، حيث في هذا الوقت يظهر سحر جدة بدرجة حرارة الهواء المعتدلة وأجواءها الخاطفة للقلوب.

أجمل المشاهد التي يمكنك الاستمتاع بها

بالوقوف على السياج المحيط بالبحر، أو من المنصة المرفوعة على أعمدة فوق البحر والمسماة محليًا “السقالة”، ستشاهد أجمل مناظر حياتك التي ستظل عالقة في ذاكرتك حتى بعد مغادرتك المدينة.

وهي إلى ذلك تفاصيلها تشبه لوحة فنية عملاقة، خاصة عندما تشرق الشمس في السادسة صباحًا مع انتشار الضوء الناعم. للحصول على منظر شروق الشمس السحري.

العيش بالقرب من الواجهة البحرية جدة

عند إقامتك في فندق جُدّة هيلتون الفاخر، ستكون على بعد 7 دقائق فقط من الواجهة البحرية، وسيسمح لك هذا السكن بالبقاء على مقربة من أماكن التنزه الفريدة والمميزة، ويرتبط مباشرة بجسر للواجهة، الذي يضيء ليلًا بالأضواء ويخلق جوًا مليئًا بالضحك والبهجة نهارًا.

وفي نهاية الجسر ستجد منحوتة “جُدّة” الملفتة للنظر والمميزة، التي تعد علامة مميزة للواجهة البحرية، كما ستلتقط أمامه العديد من الصور التذكارية المميزة والاستثنائية.

وعلى بعد دقيقتين من فندق هيلتون الذي يقع في فندق دورف أستوريا جُدَّة قصر الشرق الساحر الذي يتمتع بأطلاله رائعة على البحر الأحمر وشغف البحر عندما تفتح النافذة في الصباح.

وداخلها هناك حياة بحرية مذهلة ورائعة وساحرة يمكنك تأملها فهي تلمع كالذهب وفوقها تحوم طيور النورس في حالة من الذهول، لذلك يعدّ هاز الخِيار الأفضل لعشاق الفخامة.

حيث إن المنظر من الطوابق العليا للفندق المطل على الواجهة سيبدو مشهد خيالي ينقلك من تفصيل إلى آخر بدقة ساحرة لا مثيل لها في أجواء سحرية خيالية.

مقاهي مطلة على البحر

إذا قررت إنهاء رحلة المشي والاستمتاع بفنجان ساخن في الصباح، فسيتم الترحيب بك من قبل المقاهي السُّعُودية المبتكرة حول واجهة مجهزة بجلسات خارجية منعشة مع إطلاله رائعة ومتميزة على البحر الأحمر، بعضها يحتوي على طوابق علية توفر لك إطلاله بانورامية، والبعض الآخر يجلس على الرصيف وسط ضحك الناس واستمتاعهم.

الأسواق والمطاعم

ويوجد بجواره العديد من مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة، مَحَالّ البقالة الصغيرة، ومحلات الآيس كريم، والذرة الساخنة المملحة المقدمة مع الزبدة، بالإضافة إلى مَحَالّ المشروبات الباردة اللذيذة والمخبوزات اللذيذة على طول الواجهة البحرية جدة.

وعلى بعد 6 دقائق من الواجهة يوجد مطعم سكشن بي، وهو من أفضل مطاعم البرجر، إنها محطة ترضي جميع حواسك، ويقدم برجر اللحم البقري والأنجوس المشوي، بالإضافة إلى برجر الدجاج المقرمش مع البصل والخس والطماطم وأصابع البطاطس اللذيذة، كما أنها تتميز ببودنج الموز الذي سيكون خاتمة مميزة ورائعة ولذيذة لوجبتك.

وعلى بعد 9 دقائق من الواجهة يوجد مطعم باكو الآسيوي الذي يقدم أطباق صغيرة إلى متوسطة بحيث يمكنك تجرِبة معظم الأطباق في وقت واحد.

لن يخيب ظنك بتنوع التاكو الذي يصل إلى 5 أنواع لذيذة، منها تاكو الجمبري المطبوخ في الزبدة مع قطع الأناناس المشوية، الهالبينو، مخلل الليمون والقليل من مايو صوص.

وبالقرب منه مطعم بيت ورد اللبناني الراقي الذي سيذهلك بأطباق تفوح منها لذة المطالبخ الشرقي، لن تصمد طويلًا أمام طبق كباب الحم الطري مغمس بمربى الكرز الطازَج، كما لن تكفيك قطعة واحدة من ورق العنب مع الليمون ودبس الرمان المحشو بالأرز وصلصة الطماطم التي سوف تذوب في فمك.

وإذا كنت تريد التسوق قبل الأكل أو بعده، فلن تجد وجهة تسوق أفضل من ردسي مول، وهو أقرب الواجهة البحرية جدة، حيث يبعد مسافة 10 دقائق فقط بالسيارة، وهو السوق الأكثر تفضيلًا في مدينة جدة.

مناطق الألعاب

كما خصصت الواجهة البحرية مناطق لعب للأطفال على أرضية مطاطية تم تصميمها بشكل ذكي لحماية الأطفال من أي ضرر، يحيط بها درجة عالية من الأمين وتحيط بها الأشجار والمساحات الخضراء ذات رائحة البحر ونشاطه، توجد منطقة لعب واحدة في الأقل بعد كل 7 دقائق سيرًا على الأقدام، مكونة من ألعاب حديثة ومبتكرة ومناسبة للأطفال ومتعتهم.

حتى التكنولوجيا تحب البحر

تدير التكنولوجيا كل شيء تقريبًا على الواجهة البحرية جدة وهي مجهزة لجعل زيارة كل شخص فريدة وسهلة وسلسة، وتنتشر آلات البيع الذاتي على طول الرصيف، كما تتوفر خِدْمَات الدفع بالبطاقة المصرفية في جميع المتاجر الكبيرة والأكشاك الصغيرة، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة وآلات شحن الأجهزة المحمولة، بالإضافة إلى خدمة الواي فاي المفتوحة.