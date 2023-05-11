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الهيئة العامة للترفيه توضح موعد وخطوات حجز تذكرة في ليلة بطولة المصارعة الحرة WWE

مي أحمد عبد الوهاب

قامت الهيئة العامة للترفيه بتوضيح موعد وخطوات حجز التذكرة في ليلة الأبطال المعنية بتتويج بطل العالم للوزن الثقيل في جدة سوبر دوم، ضمن فعاليات المصارعة العالمية WWE وقد أشارت الهيئة إلى الشروط اللازمة لحجز التذكرة، وأكدت على أن الكل يمكنه الحضور ومسموح بحضور الأطفال، للاستمتاع بليلة بطولة المصارعة الحرة التي من المقرر أن تضم عدد كبير من النجوم بأجواء كلها إثارة وتشويق، تابع للتفاصيل.

حجز تذكرة في ليلة تتويج بطل العالم للوزن الثقيل

موعد ليلة تتويج بطل العالم للوزن الثقيل WWE

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وفق تغريدة الهيئة العامة للترفيه على الصفحة الرسمية لها على تويتر، فمن المقرر أن تنطلق فعاليات ليلة الأبطال المصارعة الحرة WWE في جدة سوبر دوم في أكبر قبة بلا أعمدة بالعالم في يوم السبت الموافق 27 من مايو 2023 وهو اليوم الموافق فلكيًا ليوم 7 ذي القعدة 1444 هجريًا.

سعر التذكرة

يبدأ سعر التذكرة من 5000 ريال سعودي، وتنقسم أسعار التذاكر وفق مزاياها إلى البرونزية، السلفر، الذهبية، البلاتينيوم، VIP، وفئة VVIP.

خطوات حجز تذكرة ليلة بطولة المصارعة الحرة

من خلال هذا الحفل من المقرر أن يتم تتويج بطل العالم للوزن الثقيل بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه وتنطلق الليلة من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حيث تستقبل مدينة الأبطال الجميع بفتح الأبواب في الساعة الرابعة عصرًا، ثم يبدأ العرض في الساعة السابعة مساءً.

ويتم حجز التذكرة من خلال اتباع التالي:

  • الدخول إلى رابط موقع عيشها الرسمي التابع للهيئة العامة للترفيه.
  • ثم النقر على أيقونة شراء التذاكر.
  • اختر بعدها منصة التذاكر، لتنتقل إلى موقع تكست مي لشراء التذاكر.
  • عليك بمراجعة الأسعار والشروط والأحكام، ثم أنقر على احجز الآن.
  • اتبع التعليمات للتمكن من شراء التذكرة.
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مي أحمد عبد الوهاب

كاتبة مقالات بحثية وإخبارية، أعمل في مجال الكتابة منذ عام 2011 حتى الآن، مهندسة ميكانيكا وأحب القراءة والرسم وبرامج الكمبيوتر والتطبيقات.

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