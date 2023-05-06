النيابة العامة توضح عقوبة من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بدون وجه حق

يستهدف برنامج الضمان الاجتماعي أصحاب الدخل الضعيف من المواطنين السعوديين؛ حيث يقدم لهم رواتب الدعم الشهرية التي تساعدهم على تحمل الظروف المعيشية الصعبة وتوفير الاحتياجات التي يريدون الحصول عليها، ولكن هناك بعض الأشخاص حصلوا على راتب الضمان بدون وجه حق بعد إدخال معلومات غير صحيحة، ولهذا وضع البرنامج عقوبات على من قام بهذا الأمر، تعرف عليها خلال هذا المقال.

سبب تطبيق غرامة الضمان الاجتماعي

تم الإعلان من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الحالات التي تستدعي فرض العقوبات على مستفيدي الضمان الاجتماعي، ومنها ما يلي:

إدخال بيانات غير صحيحة عند التقديم سواء إذا كانت خاصة برب الأسرة أو أحد التابعين له وتشمل بيانات الدخل.

تقديم مستندات مزورة تخص رب الأسرة أو أحد أفراد أسرته للحصول على الضمان بالاحتيال.

عدم تحديث البيانات على منصة الضمان الاجتماعي في حالة وجود تعديلات وتغييرات كما في حالة زيادة الدخل الشهري للمستفيد أو التابعين.

عقوبة التلاعب للحصول على الضمان

من جانبها أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن عقوبة كل من يقوم بإدخال معلومات مغلوطة عند التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي للحصول على الراتب بدون وجه حق، وشملت الآتي:

غرامة مالية تصل قيمتها إلى 10 آلاف ريال سعودي.

السجن مدة تصل إلى عام.

إعادة جميع المبالغ التي حصل عليها من البرنامج حتى الآن.

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شروط الحصول على الضمان الاجتماعي

يتمكن الأشخاص ممن تتوفر لديهم الشروط التالية الحصول على دعم الضمان الاجتماعي: