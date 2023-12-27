الموارد البشرية: يمكن للمستفيد من برنامج الضمان الاجتماعي الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر القنوات الرسمية للوزارة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إتاحة خدمة الاستعلام عن الأهلية وذلك للمستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي التي أطلقتها الوزارة، جاء ذلك خلال التغريدة التي نشرتها وزارة الموارد البشرية عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

الاستعلام عن أهلية الاستحقاق للضمان الاجتماعي- المصدر: وزارة الموارد البشرية عبر إكس

هذا وقد أتاحت الموارد البشرية الاستعلام عن أهلية الاستحقاق للمستفيدين من الضمان الاجتماعي من خلال القنوات الرسمية للوزارة، وهي تطبيق HRSD، ومنصة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك عن طريق تحميل التطبيق وتسجيل الدخول، والاستعلام بواسطة البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

يمكنك كمستفيد من برنامج #الضمان_الاجتماعي الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر القنوات الرسمية لـ #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية : 1️⃣ تطبيق HRSD

2️⃣ منصة الدعم والحماية الاجتماعية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) December 27, 2023

ومن جانب آخر كان صندوق تنمية الموارد البشرية التابع للوزارة قدر حذر المستفيدين من عدم إفشاء البيانات الشخصية وبيانات الملف الشخصي بالموقع الإلكتروني لأي شخص أو جهة، كما وجهت المستفيدين من إعانة البحث عن عمل بالدخول الأسبوعي والإطلاع المهام والالتزامات وحضور الإرشاد المهني والدورات التدريبية.

#صندوق_تنمية_الموارد_البشرية ينبه مستفيدي إعانة البحث عن عمل إلى الالتزام بضوابط البرنامج.https://t.co/MDLRTPvo4O pic.twitter.com/KOYLqfDI1Y — صندوق تنمية الموارد البشرية | هدف (@HRDFKSA) December 27, 2023

ومن الجدير بالذكر أن برنامج الضمان الاجتماعي تم وضعه من أجل تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم للفئات الأشد احتياجاً من الفقراء والمستحقين للزكاة، كالدعم النقدي والتأهيل والتدريب، وتقديم فرص العمل المناسبة لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم، كما أوضحت الوزارة كل التفاصيل الخاصة بكيفية التقديم والاستعلام عبر الموقع الرسمي لها.

ويمكن الاستعلام عن الأهلية من خلال الخطوات التالية: