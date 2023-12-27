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الموارد البشرية: يمكن للمستفيد من برنامج الضمان الاجتماعي الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر القنوات الرسمية للوزارة

محمود الشريف

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إتاحة خدمة الاستعلام عن الأهلية وذلك للمستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي التي أطلقتها الوزارة، جاء ذلك خلال التغريدة التي نشرتها وزارة الموارد البشرية عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

الموارد البشرية: يمكن للمستفيد من برنامج الضمان الاجتماعي الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر القنوات الرسمية للوزارة

الاستعلام عن أهلية الاستحقاق للضمان الاجتماعي- المصدر: وزارة الموارد البشرية عبر إكس

هذا وقد أتاحت الموارد البشرية الاستعلام عن أهلية الاستحقاق للمستفيدين من الضمان الاجتماعي من خلال القنوات الرسمية للوزارة، وهي تطبيق HRSD، ومنصة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك عن طريق تحميل التطبيق وتسجيل الدخول، والاستعلام بواسطة البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

ومن جانب آخر كان صندوق تنمية الموارد البشرية التابع للوزارة قدر حذر المستفيدين من عدم إفشاء البيانات الشخصية وبيانات الملف الشخصي بالموقع الإلكتروني لأي شخص أو جهة، كما وجهت المستفيدين من إعانة البحث عن عمل بالدخول الأسبوعي والإطلاع المهام والالتزامات وحضور الإرشاد المهني والدورات التدريبية.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج الضمان الاجتماعي تم وضعه من أجل تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم للفئات الأشد احتياجاً من الفقراء والمستحقين للزكاة، كالدعم النقدي والتأهيل والتدريب، وتقديم فرص العمل المناسبة لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم، كما أوضحت الوزارة كل التفاصيل الخاصة بكيفية التقديم والاستعلام عبر الموقع الرسمي لها.

ويمكن الاستعلام عن الأهلية من خلال الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول إلى تطبيق HRSD، أو منصة الدعم والرعاية الاجتماعية.
  • تسجيل البيانات المطلوبة من رقم الاسم ورقم الجوال ورقم الهوية الرقمية أو الوطنية.
  • الدخول إلى قسم برامج الدعم والرعاية الاجتماعية.
  • اختيار برنامج الضمان الاجتماعي المطور.
  • اختيار الاستعلام عن أهلية الاستحقاق وسوف تظهر لك نتيجة أهلية الاستحقاق الخاصة بالمستفيدين.

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عن الكاتب:
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محمود الشريف

كاتب محتوى إلكتروني ومحرر مقالات إخبارية فيما يخص الشأن المصري والسعودي، وحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

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