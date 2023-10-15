الموارد البشرية توضح: هل ستؤثر زيادة الضمان الاجتماعي على شروط الأهلية؟

تستقبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من تساؤلات المستفيدين عبر صفحتها على منصة إكس، والإجابة عليها على الفور لمساعدتهم في تقديم العديد من الخدمات، ومن أبرز الاستفسارات: يسأل أحد المستفيدين عن زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي، مستفسرًا: هل ستؤثر هذه الزيادىة على شروط الأهلية؟

أهلية معاش الضمان الاجتماعي

وأوضحت الوزارة أن الزيادة لا تؤثر على شروط أهلية المستفيد لمعاش الضمان الاجتماعي المطور.

زيادة الحد الأدنى لاحتساب المعاش



ومن أبز الاستفسارات التي جاءت على الموقع الرسمي للعناية بالمستفيدين عن زيادة الحد الأدنى لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي هذه الأسئلة:

الأسئلة الشائعة لزيادة الحد الأدنى لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي: pic.twitter.com/O3SXcGTSQM — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) October 11, 2023

هل زيادة معاش الضمان الاجتماعي المطور سوف يتضمن العائل فقط أم سيكون لكافة أفراد الأسرة، وما هو قيمة الحد الأعلى للمعاش؟

الإجابة: زيادة معاش الضمان الاجتماعي المطور سوف يشمل كافة أفراد الأسرة، لا يتجاوز الحد الأعلى لاستحقاق المعاش للفرد الواحد في الأسرة وهو 5000 ريال سعودي.

ما هي قيمة الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي الجديد لكل من العائل والتابع؟

قيمة معاش العائل بالضمان الاجتماعي بعد الزيادة هي 1320 ريال، وذلك بدلا من 1100 ريال، في حين تصل قيمة التابع بعد الزيادة إلى 660 ريال، بدلًا من 550 ريال.

هل زيادة الضمان الاجتماعي المطور شهر أكتوبر فقط؟

زيادة استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور ستكون دائمة وليست لشهر أكتوبر فقط.

ما هو موعد نزول زيادة الضمان الاجتماعي؟