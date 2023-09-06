الموارد البشرية توضح الإجراء الصحيح في حال تأخر صرف الراتب

أوضحت وزارة الموارد البشرية عن الإجراء اللازم إذا تأخر صرف رواتب العاملين، حيث تسمح الموارد البشرية تقديم شكوى بسبب تأخير الراتب، وهذا من خلال تطبيق وزارة الموارد البشرية بالإضافة إلى أنها قدمت برنامج حماية الأجور.

تأخر صرف راتب

جاء سؤال من أحد المستفيدين على الصفحة الرسمية “العناية بالمستفيدين” التابعة إلى وزارة الموارد البشرية للاستفسار عن تأخير صرف الأجور هل يمكن رفع شكوى على صاحب العمل أم لا؟

وقد أكدت الوزارة أنه يمكن تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل من خلال التطبيق الموحد التابع إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الروابط التالية: رابط ابل ستور أو رابط الأندرويد.

أهلاً بك … تأخير صرف الأجور يُعد مخالفة للنظام , بإمكانك تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من خلال الرابط التالي:

الابستور : https://t.co/yhMVbWbmaW

الاندرويد : https://t.co/MxwU5yrHc4 نتطلع لخدمتك . — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) September 5, 2023

رفع شكوى تأخير راتب

إذا كنت ترغب في رفع شكوى تأخير ضد صاحب العمل إلكترونياً عليك إتباع هذه الخطوات:

الدخول على تطبيق الموارد البشرية من هاتفك المحمول.

من الصفحة الرئيسية اختر “الخدمات الإلكترونية”.

اضغط على زر “تقديم شكوى”.

بعد ذلك عليك تحديد جهة العمل.

رفع صور عقد العمل.

حدد نوع الشكوي من خلال الضغط على “تأخر استلام الراتب”.

برنامج حماية الأجور

كما أوضحت الوزارة خطوات رفع شكوي من خلال برنامج حماية الأجور، وإليكم الخطوات: