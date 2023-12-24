المهن المطلوبة في كندا وشروط التقديم عليها 2024

يرغب الكثير في الحصول على تصريح عمل بكندا نظراً لتمتعها باقتصاد مرتفع بالإضافة إلى تنوع أسواق العمل بها، لذلك تعد وجهة جذابة للعمال الأجانب لهذا العام، حيث قامت الحكومة الكندية بالإعلان عن الكثير من البرامج الجديدة.

هناك العديد من المهن الشاغرة في كندا والتي لا تطلب خبرة ومنها ما يلي:

المهن الفنية والمهنية: مثل أطباء الأسنان وأطباء العامين والصيادلة، كما تحتاج مهندسين في مجال الميكانيكا والكهرباء وبجانب المهندسين المدنيين، بالإضافة إلى معلمي المدارس الابتدائية والثانوية والمعلمين الخاصين.

المهن في مجال الرعاية الصحية منها:

الممرضات: مثل الممرضات المساعدات والممرضات المسجلة، بالإضافة إلى الصيادلة: مثل الصيادلة المتخصصين والصيادلة العامين، وكذلك المعالجين الفيزيائيين: مثل المعالجين الفيزيائيين المتخصصين والعامين.

الممرضات: مثل الممرضات المساعدات والممرضات المسجلة، بالإضافة إلى الصيادلة: مثل الصيادلة المتخصصين والصيادلة العامين، وكذلك المعالجين الفيزيائيين: مثل المعالجين الفيزيائيين المتخصصين والعامين. المهن في مجال التكنولوجيا: مثل مطوري البرامج والبيانات مثل مطوري الويب ومطوري التطبيقات ومطوري الألعاب بجانب علماء البيانات التطبيقيين وعلماء البيانات التحليليين وعلماء البيانات التنبؤيين.

المهن في مجال البناء ومنها المقاولين المتخصصين والعامين والعمال اليدويين كعمال المهرة والغير المهرة والمهندسين المعماريين: مثل المهندسين المعماريين المدنيين والمهندسين المعماريين المعماريين.

شروط التقديم للهجرة إلى كندا

هناك العديد من الشروط اللازم توافرها لكي تتمكن من الهجرة إلى كندا حيث تتباين متطلبات الهجرة إلى كندا حسب البرنامج الذي يقوم المتقدم بتقديمه، إلا أن هناك بعض المتطلبات العامة والتي يجب عليك توافرها، ومن هذه الشروط ما يلي: