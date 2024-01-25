المغرب: التسجيل الإلكتروني لقرعة الحج لعام 2024/1445 تعرّف على الموعد وشروط التقديم

يتساءل العديد من المواطنين بالمملكة المغربية عن موعد وخطوات وشروط التسجيل في حج القرعة لعام 2024/1445 وفي هذا المقال نستعرض أهم الشروط التى وضعتها وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، وتكلفة وطريقة وموعد السداد وخطوات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني بالتفصيل.

المصدر موقع نبض بتصرف تالكاتب/ أيمن إسماعيل موقع نجوم مصرية

موعد ومكان سداد مصاريف الحج

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب تنفيذا لقرار اللجنة الملكية للحج الصادرة عن اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 ربيع الآخر 1445هـ الموافق لـ 09 نوفمبر 2023، القاضي بالإعلان للعموم عن مصاريف الحج ما يلي:

مبلغ مصاريف الحج لهذا الموسم 1445هـ بالنسبة لتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هو (66.865,50 درهما)، وهو مبلغ غير شامل للمصاريف الشخصية.

يجب على من تم اختيارهم سداد مبلغ المصاريف المذكورة دفعة واحدة بإحدى وكالات بريد بنك اعتبارا من يوم الإثنين 22 يناير 2024 إلى غاية يوم الأربعاء 31 يناير 2024.

إن مدة ومكان إيداع هذه المصاريف يسريان على المؤطرين من طرف الوزارة وكذا المؤطرين من طرف وكالات الأسفار السياحية.

يتعين على من يتقدم لأداء هذه المصاريف بوكالات بريد بنك أن يكون مصحوبًا ببطاقة التعريف الوطنية وبشهادة الانتقاء.

شروط التسجيل في القرعة الحج

أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالمغرب عبر موقعها الإلكتروني أن عملية التسجيل في قرعة هذا العام تتطلب مجموعة من الشروط كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة يحملون الجنسية المغربية أو أجنبي مقيم بالمغرب. يشترط بلوغ سن الرشد (18 سنة فمَا فوق). لم يسبق له أداء فريضة الحج خلال 10 سنوات الأخيرة. يتمتع بشروط الاستطاعة البدنية والعقلية. خلو المتقدم أو المتقدمة من جميع الأمراض المزمنة والمعدية. ألا يتجاوز حمل المرأة الحامل ستة أشهر خلال فترة الحج.

طريقة التسجيل الإلكتروني

إذهب إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية.

إقرأ الشروط والأحكام قبل عملية التقديم.

إضغط على متابعة.

استكمل بياناتك الشخصية في استمارة التقديم.

حدد نوع وطريقة التسجيل هل هي (تأطير وزارة الأوقاف أم تأطير وكالات السفر).

أدخل الجنسية.

رقم بطاقة التعريف الوطنية.

اسمك الشخصي – الاسم العائلي – باللغتين العربية والفرنسية.

أدخل الاسم الشخصي للأب وللأم.

تاريخ الازدياد – والجنس (ذكر – أنثى).

ادخل رقم الهاتف – البريد الإلكتروني.

عنوان السكن.

معلومات خاصة بالمرافقين وعددهم.

أدخل (رقم بطاقة التعريف الوطنية – الاسم الشخصي والعائلي- صلة القرابة).

يجب على المرافق استكمال استمارة التسجيل على حدة.

ادخل الرمز المرئي للتحقق.

اضغط تسجيل الطلب.

ستظهر لك البيانات التى أدخلتها تحقق من صحتها.

اضغط تأكيد البيانات.

وختاما: قدمنا في هذا المقال شروط وخطوات التسجيل في حج القرعة بالمملكة المغربية لعام 2024/1445.