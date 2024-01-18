المطلقة أو الأرملة السعودية.. هذه شروط الحصول على الدعم السكني

للحصول على الدعم السكني يجب توافر بعض الشروط المطلوبة، حيث تقدم وزارة الإسكان العديد من الخدمات والدعم المالي للفتيات والمطلقات، بهدف تمكينهن من الحصول على حياة كريمة، كما أن الوزارة تقدم أيضًا دعمًا للفتيات دون سن الخامسة والعشرين اللواتي لم يتزوجن بعد، بالإضافة إلى المطلقات والأرامل الللاتي ليس لديهن دخل شهري ثابت، وفي هذا المقال سنتعرف على شروط الحصول على الدعم السكني والخطوات المطلوبة لذلك للمطلقات والأرامل.

كيف أسجل في خدمة الدعم السكني للمطلقة؟

للحصول على الدعم يتاح لك وسيلة إلكترونية من وزارة الإسكان للتسجيل، ويمكنك اتباع الخطوات التالية:

زيارة منصة سكني الإلكترونية .

إدخال رقم هوية المرأة المرغوب في التسجيل.

التحقق من الهوية.

إكمال إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة.

إدخال رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

إنشاء كلمة مرور للمستخدم.

الضغط على زر التسجيل.

قراءة والموافقة على الشروط والأحكام.

تأكيد عملية التسجيل في خدمة الدعم السكني بعد التحقق من صحة البيانات.

شروط الدعم السكني للأرامل والمطلقات

شروط الدعم السكني للأرامل والمطلقات تشمل ما يلي: