المسلسل التركي “فندق الأحلام” على mbc4 – مواعيد العرض والإعادة

بدأت قناة ام بي سي 4 بدءاً من مساء الأحد 8 يونيو 2025 في عرض أحداث المسلسل التركي “فندق الأحلام” كعرض أول على قناة مفنوجة، وهو متوفر على منصة شاهد, والمسلسل صيفي من نوعية الدراما الكوميدية والرومانسية

توقيت مسلسل فندق الأحلام على mbc4

يعرض المسلسل يومياً من الأحد الى الخميس

مواعيد العرض

6.00 مساءاً بتوقيت جرينتش

7.00 مساءاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

8.00 مساءاً بتوقيت ليبيا والسودان

9.00 مساءاً بتوقيت مصر والسعودية والعراق

10.00 مساءاً بتوقيت الإمارات

الإعادة الأولى

11.30 مساءاً بتوقيت جرينتش

12.30 بعد منتصف الليل بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

1.30 صباحاً بتوقيت ليبيا والسودان

2.30 صباحاً بتوقيت مصر والسعودية والعراق

3.30 صباحاً بتوقيت الإمارات

الإعادة الثانية

6.00 صباحاً بتوقيت جرينتش

7.00 صباحاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

8.00 صباحاً بتوقيت ليبيا والسودان

9.00 صباحاً بتوقيت مصر والسعودية والعراق

10.00 صباحاً بتوقيت الإمارات

الإعادة الثالثة

2.00 مساءاً بتوقيت جرينتش

3.00 مساءاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

4.00 مساءاً بتوقيت ليبيا والسودان

5.00 مساءاً بتوقيت مصر والسعودية والعراق

6.00 مساءاً بتوقيت الإمارات

معلومات عن مسلسل الملكة

الأسم الرسمي للمسلسل (بالتركي Çift Kişilik Oda)

الاسم بالعربي : فندق الأحلام أو الغرفة المزدوجة

بدأ عرض المسلسل في تركيا على قناة NOW TV بنهاية شهر مارس 2025.

“فندق الأحلام” يقدم قصة درامية rom‑com غنية عن تعريف، تدور في أجواء قصر فندقي فاخر، حيث تتشابك الصراعات العائلية والطموح والحب. سيكون إضافة مميزة إلى عروض “شاهد”، خصوصًا لمحبي الدراما التركية التي تجمع بين المشاعر والتشويق.

طاقم التمثيل

الأبطال الرئيسيون:

ديفريم أوزكان بدور نيلوفر

أولاش تونا أستيبه بدور كان

غوزده سيدا ألتونر بدور سيفيل

دوران البطولة إلى جانب:

ليفنت أولغِن، أونور بويُوك توبتشو، سيرين شيرينجه، غوزده تُركَر، سيركان تنماز، إسلام أكار، بورتش كومبيتلي أوغلو، عائشة تنابويلو، سلجوق بوراك، هفدا زيزان ألب، إيدا غوركاينك، أوغوزهان شنر، أوزغه دميرجي