مواعيد المسلسل التركي “صلاح الدين الايوبي – فاتح القدس” على قناة الفجر الجزائرية

المسلسل التركي التاريخي صلاح الدين الايوبي فاتح القدس والذي حقق نجاحاً كبيراً في تركيا مع بداية عرض أولى حلقاته على شاشة قناة “TRT 1” التركية مساء الاثنين 13 نوفمبر 2023 م، حيث اكتسح الريتنج، تقوم قناة الفجر الجزائرية بعرض المسلسل على شاشتها مترجما بالعربية بدءا من مساء الجمعة 17 نوفمبر 2023 م.

توقيت عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي

يعرض المسلسل على قناة “TRT 1” التركية يوم الاثنين من كل اسبوع في تمام الساعة 8.00 مساءاً بتوقيت تركيا.

مواعيد عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية

أعلنت صفحة القناة الرسمية على الفيس بوك ان الحلقة تبث يوم الجمعة من كل اسبوع وأولى الحلقات ستكون الجمعة 17-11-2023 م.

7.00 مساءاً بتوقيت جرينتش

8.00 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس

9.00 مساءاً بتوقيت مصر وليبيا والسودان

10.00 مساءاً بتوقيت السعودية والعراق والكويت والاردن وقطر والبحرين

11.00 مساءاً بتوقيت الامارات وسلطنة عمان

معلومات عن مسلسل صلاح الدين الايوبي

المسلسل انتاج تركي باكستاني مشترك.

بدأ التحضير للمسلسل منذ عام 2021 م.

المسلسل يتميز بضخامة الانتاج لذلك استغرق التحضير له ثلاث سنوات حيث تم الاستعانة بالعديد من المؤرخين الأجانب والعرب.

المسلسل سيكون من ثلاثة أجزاء.

تم الاهتمام بكافة التفاصيل حيث تم تصميم مواقع تصوير المسلسل بشكل كامل، لتكون مشابهة لتلك التي تحاكي الفترة الزمنية، التي كان فيها صلاح الدين الأيوبي قائداً مؤسساً للدولة الأيوبية، كذلك الاهتمام بالملابس عن طريق مصممين محترفين.

نسبة مشاهدة الحلقة الافتتاحية من مسلسل صلاح الدين الأيوبي صدارة يوم الإثنين وصدارة في جميع الفئات مع تسجيل أقوى نسبة بداية للمسلسلات الجديدة هذا الموسم

بوسترات وصور مسلسل صلاح الدين الايوبي فاتح القدس

مجموعة من البوسترات الرسمية للمسلسل وابطال العمل

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12645 افقي (H)

معدل الترميز: 27500