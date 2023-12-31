المسلسل التركي “الجار المثالي” موعد العرض والإعادة على قناة mbc4

بدأت قناة ام بي سي 4 بدءاً من مساء الأحد 31 ديمسمبر 2023 م في عرض المسلسل التركي الجار المثالي حيث يعرض المسلسل مدبلج، ويعرض المسلسل ايضاً مجاناً على منصة شاهد.

توقيتات عرض مسلسل الجار المثالث على mbc4

تعرض أولى حلقات المسلسل يوم الاحد الموافق 31-12-2023 م

يعرض المسلسل يومياً من الأحد الى الخميس

مواعيد العرض

6.30 مساءاً بتوقيت جرينتش

7.30 مساءاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

8.30 مساءاً بتوقيت مصر وليبيا والسودان

9.30 مساءاً بتوقيت السعودية والعراق

10.30 مساءاً بتوقيت الإمارات

الإعادة الأولى

12.00 منتصف الليل بتوقيت جرينتش

1.00 صباحاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

2.00 صباحاً بتوقيت مصر وليبيا والسودان

3.00 صباحاً بتوقيت السعودية والعراق

4.00 صباحاً بتوقيت الإمارات

الإعادة الثانية

6.30 صباحاً بتوقيت جرينتش

7.30 صباحاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

8.30 صباحاً بتوقيت مصر وليبيا والسودان

9.30 صباحاً بتوقيت السعودية والعراق

10.30 صباحاً بتوقيت الإمارات

الإعادة الثالثة

12.30 مساءاً بتوقيت جرينتش

1.30 مساءاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

2.30 مساءاً بتوقيت مصر وليبيا والسودان

3.30 مساءاً بتوقيت السعودية والعراق

4.30 مساءاً بتوقيت الإمارات

الحلقات المجمعة لمسلسل الجار المثالي على mbc4

يمكنكم مشاهدة الحلقات جميعاً الخاصة المذاعة طوال الاسبوع على شاشة القناة (خمس حلقات متتالية) صباح يوم الأحد (سهرة السبت) من كل اسبوع:

12.00 منتصف الليل بتوقيت جرينتش

1.00 صباحاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

2.00 صباحاً بتوقيت مصر وليبيا والسودان

3.00 صباحاً بتوقيت السعودية والعراق

4.00 صباحاً بتوقيت الإمارات

معلومات عن مسلسل الجار المثالي