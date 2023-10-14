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“المرور” تنصح بـ 6 ضوابط لسلامة قائدي الدراجات الهوائية

لبنى محمد

أعلنت إدارة المرور السعودية عن بعض الإرشادات التي يجب الالتزام بها عند قيادة الدراجات الهوائية حرصًا على سلامتكم وسلامة الطريق، إليكم التفاصيل.

"المرور" تنصح بـ 6 ضوابط لسلامة قائدي الدراجات الهوائية

"المرور" تنصح بـ 6 ضوابط لسلامة قائدي الدراجات الهوائية

إدارة المرور السعودية

نشرت إدارة المرور عبر حسابها على منصة إكس بعض الإرشادات وهي كما يلي:

  • يجب ارتداء الخوذة أثناء القيادة.
  • ضرورة عدم السير في طريق حر الحركة.
  • لابد من وجود عواكس على الملابس والدراجة للقيادة ليلًا.
  • يجب القيادة بكلتا اليدين، وعدم الانشغال بشئ غير الطريق.
  • اتباع التعليمات المرورية.
  • ينبغي تركيب أنوار أمامية وخلفية.
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لبنى محمد

أدرس في كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية وأعمل ككاتبة محتوي إخباري وعملت بالعديد من الصحف الإلكترونية، أهوى الرسم والقراءة وقرأت الكثير من الكتب والروايات وأحب التطلع ومعرفة الأخبار لحظة بلحظة.

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