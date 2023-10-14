“المرور” تنصح بـ 6 ضوابط لسلامة قائدي الدراجات الهوائية
أعلنت إدارة المرور السعودية عن بعض الإرشادات التي يجب الالتزام بها عند قيادة الدراجات الهوائية حرصًا على سلامتكم وسلامة الطريق، إليكم التفاصيل.
إدارة المرور السعودية
نشرت إدارة المرور عبر حسابها على منصة إكس بعض الإرشادات وهي كما يلي:
لسلامتك، التزم بإرشادات السلامة أثناء قيادة الدراجة الهوائية.#المرور_السعودي#الوقاية_أمان pic.twitter.com/PqtHiUB38R
— المرور السعودي (@eMoroor) October 13, 2023
- يجب ارتداء الخوذة أثناء القيادة.
- ضرورة عدم السير في طريق حر الحركة.
- لابد من وجود عواكس على الملابس والدراجة للقيادة ليلًا.
- يجب القيادة بكلتا اليدين، وعدم الانشغال بشئ غير الطريق.
- اتباع التعليمات المرورية.
- ينبغي تركيب أنوار أمامية وخلفية.