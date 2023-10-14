أعلنت إدارة المرور السعودية عن بعض الإرشادات التي يجب الالتزام بها عند قيادة الدراجات الهوائية حرصًا على سلامتكم وسلامة الطريق، إليكم التفاصيل.

"المرور" تنصح بـ 6 ضوابط لسلامة قائدي الدراجات الهوائية

إدارة المرور السعودية

نشرت إدارة المرور عبر حسابها على منصة إكس بعض الإرشادات وهي كما يلي: