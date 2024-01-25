قامت إدارة المرور العامة في السعودية بالتذكير بكيفية الحصول على خدمة الكفالة الإلكترونية عبر أبشر، وأوضحت الخطوات لتنفيذ هذه الخدمة، وجاء هذا على الصفحة الرسمية للمرور في إطار الرد على تساؤلات المواطنين والمقيمين عبر تطبيق إكس، وسنتعرف على مزيد من المعلومات عن هذه الخدمة من خلال مقالنا اليوم.

المرور السعودي يوضح خطوات تفعيل خدمة الكفالة الإلكترونية عبر أبشر| مميزاتها

مميزات خدمة الكفالة الإلكترونية

ذكر الأمن العام في المملكة العربية السعودية أن خدمة الكفالة الإلكترونية تفيد فيما يلي:

تُمكّن الأشخاص من إتمام وإنهاء إجراءات الكفالة للموقوفين إلكترونيًا.

من خلال هذه الخدمة لا يكون هناك حاجة إلى الذهاب إلى المقرات وفروع المرور.

تكون الخدمة من خلال منصة أبشر.

تعرف على خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة ⁧#أبشر⁩ ⁧#المرور_السعودي pic.twitter.com/L6j4Dju4kq — المرور السعودي (@eMoroor) January 24, 2024

خطوات تنفيذ الخدمة

نشرت إدارة المرور الخطوات اللازمة لتنفيذ إجراءات الكفالة الإلكترونية، وجاءت الخطوات على النحو التالي:

أولًا ضرورة الدخول على حسابك الشخصي على منصة أبشر.

الضغط على خدماتي وتحديد الخدمات العامة والضغط عليها.

تحديد خدمات الكفالة، ثم اختيار خدمة كفالة جديدة.

تقديم الطلبات وتقديم بيانات الشخص المكفول.

تحديد خيار السداد، ودفع المبلغ الإجمالي من خلال الخيارات المتاحة.

يكون السداد بإدخال بيانات بطاقة بنكية.

طباعة إيصال السداد لاستخدامه بعد ذلك.

شروط خدمة الكفالة الإلكترونية

حدد الأمن العام عددًا من الشروط من أجل تنفيذ الكفالة الإلكترونية، وجاءت الشروط على ما يلي:

الكفيل لابد أن يكون مواطنًا سعوديًا. أن يكون الكفيل تجاوز عمره 18 عام. لابد أن يكون الشخص الكفيل داخل السعودية. لابد أن يكون للكفيل عنوانًا مسجلًا. لا يتم إنشاء أكثر من كفالة لكلٍ من المكفول أو الكفيل.

جدير باذرك أن خدمة الكفالة الإلكترونية عبر أبشر تعمل على إنجاز العديد من الإجراءات دون الحاجة إلى التوجه إلى المقرات الحكومية أو فروع المرور، حيث يتم إنهاء جميع الإجراءات إلكترونيًا من خلال أبشر.