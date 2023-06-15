المرور السعودي يوضح تفاصيل الفحص الدوري للسيارات

للحفاظ على سلامة المواطنين أثناء القيادة، ألزمت الإدارة العامة للمرور السعودي المالكين والسائقين، بضرورة إجراء الفحص الدوري للسيارات؛ لعدم التعرض لفرض غرامات؛ لذا سوف نتعرف سويًا على أسباب رسوب السيارات في الفحص الدوري، ومن ثم الشروط الواجب توافرها؛ لاجتياز الفحص بنجاح.

أبرز أسباب عدم اجتياز الكشف الفني للسيارة

من أسباب الرسوب في الفحص الدوري للسيارات، ما يلي:-

وجود شروخًا أو كسورًا بالزجاج الأمامي للسيارة.

وجود تظليلًا أو تعتيمًا على زجاج السيارة؛ مما يتسبب في حجب الرؤية تمامًا.

وجود تلفًا واضحًا بأحد المصابيح الأمامية أو الخلفية للسيارة.

تعرض المرآة للكسر.

وجود تلفًا واضحًا بأحد أجزاء السيارة الداخلية أو الخارجية.

تعرض البوادي للكسر أو الشرخ.

ارتفاع نسبة الكربون عن المعدل المطلوب في شكمان السيارة.

شروط النجاح في الفحص الفني

كشفت الإدارة العامة للمرور عن شروط الفحص الدوري للسيارات، وقد جاءت كما يلي:-

على المواطن القيام بالفحص كل 6 أشهر.

توفير الأوراق المطلوبة وهي استمارة الفحص ونسختين منها، ورخصة قيادة المركبة ونموذج الفحص البيئي.

الفحص الدوري يجب إجراءه لحظة الشراء أو البيع.

في حالة حدوث أي عطل بالسيارة، يجب خضوعها مباشرةً للفحص.

إصلاح أي عيوب داخل السيارة قبل الشروع بإجراء الفحص.

عند قيام مالك السيارة بأي إصلاح سواء بالمحرك أو بالسيارة، يستوجب عليه إجراء الفحص الدوري لها.

هذا وقد تم تخصيص رابطًا إلكترونيًا مباشرًا تابعًا لوزارة الداخلية السعودية، من خلال الولوج إليه، يتم الاستعلام الإلكتروني عن كافة التفاصيل المتعلقة بفحص السيارة.