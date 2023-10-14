المرور السعودي يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر 2023
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، الموافق 15 أكتوبر 2023، عبر منصة أبشر.
خطوات دخول المزاد
- ويمكن للراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد إلكترونياً من خلال منصة أبشر، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- الدخول على منصة أبشر.
- اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
- اختيار المرور.
- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
فرصة للراغبين
يوفر مزاد اللوحات الإلكتروني فرصة للراغبين في شراء اللوحات المميزة للحصول عليها بأسعار تنافسية.
التوصيات
ويوصي المرور بالتأكد من توفر الشروط اللازمة للمشاركة في المزاد، والاطلاع على التعليمات الخاصة بالمزاد قبل المشاركة.
تنوه الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة #أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.
#المرور_السعودي pic.twitter.com/DKuEIHyHCW
— المرور السعودي (@eMoroor) October 14, 2023
شروط المشاركة
يشترط للمشاركة في مزاد اللوحات الإلكترونية ما يلي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيمًا في المملكة العربية السعودية.
- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية المفعول.
- أن يكون لديه حساب فعال في منصة “أبشر”.