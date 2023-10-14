المرور السعودي يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر 2023

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، الموافق 15 أكتوبر 2023، عبر منصة أبشر.

منصة أبشر -مصدر الصورة: منصة إكس

خطوات دخول المزاد

ويمكن للراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد إلكترونياً من خلال منصة أبشر، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة أبشر.

اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

اختيار المرور.

اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

فرصة للراغبين

يوفر مزاد اللوحات الإلكتروني فرصة للراغبين في شراء اللوحات المميزة للحصول عليها بأسعار تنافسية.

التوصيات

ويوصي المرور بالتأكد من توفر الشروط اللازمة للمشاركة في المزاد، والاطلاع على التعليمات الخاصة بالمزاد قبل المشاركة.

تنوه الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة ⁧#أبشر⁩ التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً. ⁧#المرور_السعودي pic.twitter.com/DKuEIHyHCW — المرور السعودي (@eMoroor) October 14, 2023

شروط المشاركة

يشترط للمشاركة في مزاد اللوحات الإلكترونية ما يلي: