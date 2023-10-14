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المرور السعودي يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر 2023

محمود سليم

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، الموافق 15 أكتوبر 2023، عبر منصة أبشر.

منصة أبشر -مصدر الصورة: منصة إكس

خطوات دخول المزاد

  • ويمكن للراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد إلكترونياً من خلال منصة أبشر، وذلك باتباع الخطوات التالية:
  • الدخول على منصة أبشر.

  • اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

  • اختيار المرور.

  • اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

فرصة للراغبين

يوفر مزاد اللوحات الإلكتروني فرصة للراغبين في شراء اللوحات المميزة للحصول عليها بأسعار تنافسية.

التوصيات

ويوصي المرور بالتأكد من توفر الشروط اللازمة للمشاركة في المزاد، والاطلاع على التعليمات الخاصة بالمزاد قبل المشاركة.

شروط المشاركة

يشترط للمشاركة في مزاد اللوحات الإلكترونية ما يلي:

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيمًا في المملكة العربية السعودية.
  • أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية المفعول.
  • أن يكون لديه حساب فعال في منصة “أبشر”.
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محمود سليم

صحفي وصانع محتوى منذ 2015، حاصل على ليسانس آداب، شعبة صحافة وإعلام.

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