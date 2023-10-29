المركز الوطني للنخيل بالسعودية يكشف شروط إنتاج تمور عالية الجودة وكميات كبيرة

كشف مدير الإدارة الإشرافية للبحث والابتكار التابعة للمركز الوطني للنخيل والتمور، الدكتور عبداللطيف الخطيب، عن أهم متطلبات إنتاج التمور ذات الجودة العالية والكميات الكبيرة، مؤكدًا أن تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة ومكافحة الآفات من أهم العوامل لتحقيق ذلك.

المركز الوطني للنخيل -مصدر الصورة: منصة المركز

عمليات زراعية ضرورية

أوضح الخطيب أن من أهم العمليات الزراعية التي يجب اتباعها للحصول على إنتاج مميز من التمور:

• خدمة رأس النخلة، وهي إزالة السعف القديم والجاف، وإزالة الأشواك من السعف.

• التكريب، وهي إزالة القواعد الجافة للسعف.

• التبشير، وهو تلقيح النخلة.

• التفريد، وهو توزيع العذوق بصورة منتظمة حول رأس النخلة.

• التحدير، وهو تدلية العذوق إلى أسفل.

• الخف، وهو إزالة جزء من الأزهار أو الثمار الصغير.

• التغطية، وهي تغطية العذوق بالكيس المناسب.

• التسميد والري، وهما من أهم العوامل التي تؤثر على إنتاجية النخيل.

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مكافحة الآفات

كشف الخطيب عن أهم الآفات التي تواجه النخيل وطرق التعامل معها، موضحًا أن من الآفات:

• سوسة النخيل الحمراء، وهي من أخطر الآفات التي تصيب النخيل.

• حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة، وهي حشرة تخرج في موسم التزاوج في الفترة بين شهر مايو إلى منتصف يوليو.

• حلم الغبار، وهي حشرة تصيب النخيل وتتسبب في تشوه الثمار.

• دودة البلح الصغرى، وهي حشرة تصيب الثمار الصغيرة.

• دودة البلح الكبرى، وهي حشرة تصيب الثمار الكبيرة.

تطبيق الممارسات الزراعية

وأكد الخطيب على أهمية تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة ومكافحة الآفات، للحفاظ على جودة الإنتاج من التمور، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق الأمن الغذائي.