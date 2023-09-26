المركز الوطني للأرصاد يعلن توقعات حالة الطقس في السعودية اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه الرسمي في منصة x، عن توقعات حالة الطقس في السعودية اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر، في السطور التالية سوف نتعرف على أبرز ما جاء في تقرير مركز الأرصاد.

حالة الطقس في السعودية

توقع المركز الوطني استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد الى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

توقعات المركز الوطني للأرصاد

توقع المركز الوطني وجود شبورة مائية وضباب خفيف على المناطق التالية: الرايس، ينبع، جدة، رابغ، الشعيبة، القنفذة، الليث، البرك، القحمة، الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، الظهران، رأس تنورة، العديد، بقيق، الوجه، أملح.

في حين توقع سقوط أمطار غزيرة على المناطق التالية: الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، المجاردة، بارق، رجال المع، محايل، أضم، ميسان، الطائف.

وتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق: أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، الفطيحة، صامطة، صبيا، ضمد، الدرب، بيش، أبها، أحد رفيدة، الحرجة، الربوعة، خميس مشيط، سراة عبيده، ظهران الجنوب، النماص، بلقرن، تنومة، البرك، القحمة، الحجرة، المخواة، قلوة، الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، العرضيات، العاصمة المقدسة، القنفذة.

بينما توقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق: جازان، فرسان، الكامل، خليص، الجموم، بحرة، الشعيبة، الليث، المدينة المنورة، وادي الفرع، بدر، العيص، المهد.