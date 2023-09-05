المركز الوطني للأرصاد يعلن توقعات حالة الطقس في السعودية اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023

أعلن حساب المركز الوطني للأرصاد في منصة x عن توقعات حالة الطقس في المملكة اليوم الثلاثاء، والتي تنوعت ما بين سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على بعض المناطق، ووجود أتربة مثارة وأمطار خفيفة على مناطق أخرى، في السطور التالية سوف نستعرض أبرز ما جاء في تقرير مركز الأرصاد.

حالة الطقس في السعودية

أوضح مركز الأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتكون السماء غائمة جزئيا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة نجران، وعلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

توقعات المركز الوطني للأرصاد

توقع المركز الوطني سقوط أمطار خفيفة على مناطق: العديد، الأفلاج، السليل، وادي الدواسر، الأحساء، بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، نجران، يدمة، شرورة.

في حين توقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق: البرك، القحمة، العرين، بيشة، طريب، جازان، فرسان، الدرب، بيش، العاصمة المقدسة، الطائف، الكامل، رهاط، مدركة، العلا، العيص، خيبر، الحناكية، المدينة المنورة، بدر، المهد، وادي الفرع.

أما عن مناطق سقوط الأمطار الغزيرة فجاءت كالتالي: المجاردة، بارق، رجال المع، محايل، أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة، الحرجة، الربوعة، سراة عبيده، ظهران الجنوب، النماص، بلقرن، تنومة، الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، الحجرة، المخواة، قلوة، أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، الفطيحة، ضمد، صبيا، صامطة، الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، أضم، ميسان، العرضيات.

وتوقع وجود أتربة مثارة على مناطق: القنفذة، الليث.

بينما توقع وجود شبورة مائية وضباب خفيف على مناطق: الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، القطيف، رأس تنورة.

وأخيرا توقع المركز الوطني للأرصاد وجود رياح شديدة على مناطق: الوجه، أملح، الرايس، ينبع، جدة، رابغ.