اللوتري الأمريكي 2023 – 2024.. رابط الاستعلام عن النتائج والأوراق والخطوات اللازمة للفائزين في الهجرة العشوائية

تنتظر الآلاف حول العالم إعلان نتيجة قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2024 في غضون ساعات، بعد توفير الوثائق والشروط المتطلبة منذ أشهر، حيث تأسست قرعة تأشيرات التنوع “اللوتري” منذ 28 عاما تحت إشراف وزارة الخارجية الأمريكية وبموجب تفويض من الكونغرس الأمريكي، ويقدم البرنامج فرصة للكثيرين لتحقيق حلم السفر إلى الولايات المتحدة والعمل هناك بواسطة تأشيرة مجانية، كما يستهدف البرنامج بشكل أساسي الدول ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة.

موعد نتيجة اللوتري 2024

تُعلن وزارة الخارجية الأمريكية، نتائج اللوتري 2024، مساء اليوم السبت الموافق السادس من مايو 2023، وذلك عبر الموقع الرسمي للهجرة الأمريكية وهو dvprogram.state.gov، ويتعين عليك الاحتفاظ برقم التأكيد الظاهر عند إتمام عملية التسجيل، وفي حالة فقدان الرقم، تتوفر أداة على الموقع الإلكتروني تمكنك من استعادة رقم التأكيد الخاص بك عبر البريد الإلكتروني الذي قمت بتسجيله أثناء إدخال المعلومات الشخصية لتأكيد الهوية.

كيفية الاستعلام عن نتائج قرعة أمريكا 2024

للاستعلام عن نتائج قرعة أمريكا 2024، يرجى اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بزيارة الموقع الرسمي للهجرة الأمريكية dvprogram.state.gov.

بعد ذلك انقر على خيار “Check Status”.

أدخل رقم التأكيد “الكونفرميشن نمبر” وسنة الميلاد واسم عائلتك.

بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، اكتب رمز المصادقة.

اضغط على خيار “إرسال”.

بعد ذلك ستظهر نتيجة اللوتري الأمريكي.

إذا ظهرت رسالة “has not been selected”، فهذا يعني أنه لم يحالفك الحظ بالفوز، أما إذا ظهرت رسالة “has been selected”، فأنت إذا من الفائزين لهذا العام في اللوتري.

ماذا أفعل بعد الفوز في قرعة الهجرة إلى أمريكا؟

بمجرد الإعلان عن نتائج قرعة الهجرة 2024، نستعرض الإجراءات التي يجب اتباعها بعد الحصول على البطاقة الخضراء.

عليك أولاً تحضير جميع المستندات الضرورية ومنها إكمال نموذج DS 260 على الإنترنت.

بعد تعبئة النموذج بشكل دقيق، قم بتجميع المستندات المطلوبة مثل شهادة الميلاد وأسماء الوالدين مع الختم الذي يثبت أنها شهادات رسمية.

ثم عليك تقديم شهادة السيرة الجنائية التي توضح حسن السير والسلوك للفرد وما إذا كانت قد صدرت بحقك أحكام قضائية أو جنائية سابقة.

يمكن الحصول على هذه الشهادة من مديرية الأمن أو مركز الشرطة.

بالإضافة إلى ذلك، يلزم تقديم شهادة تبين موقف الشخص من الخدمة العسكرية.

يجب على الفائز بقرعة الهجرة إلى أمريكا أيضًا إجراء فحص طبي في أحد المراكز الطبية المعترف بها من قبل السفارة الأمريكية في بلد الإقامة، وتوفير صور شخصية حديثة وواضحة.

من المهم أن نشير إلى أنه في حالة الفوز بالبطاقة الخضراء أو الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة، فإن ذلك يسمح لأطفالك الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا وشريك حياتك بالحصول على البطاقة الخضراء والانتقال إلى العيش معك في الولايات المتحدة.

الخطوات الواجب اتباعها للسفر إلى الولايات المتحدة بعد الفوز بالقرعة الأمريكية

الحصول على جواز السفر: هذه الخطوة أساسية وضرورية للسفر إلى أمريكا. يُفضّل استخراج جواز السفر قبل ظهور نتائج القرعة، أو يمكن استخراجه بعد ظهور النتيجة لإتمام باقي الإجراءات. تعبئة نموذج DS-260 عبر الإنترنت: يمكن الوصول إلى النموذج وتعبئته من خلال الرابط الموجود على الموقع، فعند الوصول إلى الصفحة، يقوم المتقدم بإدخال رقم القضية (Case Number) الخاص به واستكمال المتطلبات الأخرى، في سلسلة المقالات المتعلقة بالقرعة الأمريكية، وتعتبر تعبئة النموذج الخطوة الأكثر أهمية في إجراءات السفر إلى الولايات المتحدة بعد الفوز بالقرعة، حيث تعتمد عليها جميع الخطوات اللاحقة، كما يجب تعبئة النموذج فور ظهور النتيجة، ويشمل النموذج أسئلة لجمع معلومات عن المتقدم للسفر إلى الولايات المتحدة، وبعد تعبئة النموذج، يتم الضغط على زر “إرسال” لإرساله إلى مركز الاستعلامات في كنتاكي بالولايات المتحدة. التحصيل على موعد بالسفارة الأمريكية: يتلقى المتقدم رسالة إلكترونية على عنوان البريد الإلكتروني المسجل في النموذج DS-260 تحدد موعد المقابلة في السفارة الأمريكية، ويجب على المتقدم متابعة بريده الإلكتروني بانتظام للحصول على الموعد.

ما هي الأوراق المطلوبة للسفارة بالنسبة للفائزين في اللوتري الأمريكي 2024 ؟