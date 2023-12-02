الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض موعد وطريقة التسجيل 2023-2024

الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض تقدم مجموعة من المسارات التعليمية المختلفة، منها مسارات عسكرية وأخرى مدنية، فالمسارات العسكرية تهدف إلى تأهيل الطلبة والطالبات للعمل في القوات المسلحة السعودية، في مختلف أفرعها البرية والبحرية والجوية، وفي هذا المقال سنستعرض أهم شروط القبول، وموعد التسجيل وخطوات وآلية عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للكلية.

المصدر الموقع الرسمي للكلية التقنية على منصة اكس بتصرف موقع نجوم مصرية

شروط المطلوبة قبل الإلتحاق بالكلية

أن تكون سعودي الجنسية أو من أم سُعُودية. أن تكون خريج الثانوية العامة خلال الخمس سنوات الماضية. يجب اجتياز اختبار القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني والقياس والتقويم. لابد من اختبار التحصيل الذي يقدمه المركز الوطني للقياي والتقويم في التعليم العالي. تخصصك في الثانوية العامة مرتبطًا بالتخصص الذي ترغب في دراسته في الكلية. أفضلية القبول لحديثي التخرج. يتم ترشيح المتقدمين بما يتوافق مع شروط الكلية ومتطلبات الجهات الراعية، جهات التوظيف. إقرار وتعهد بأن البيانات المدخلة دقيقة وسليمة. يتم إلغاء عملية التسجيل في حالة وجود بيانات مدخلة غير صحيحة.

موعد التسجيل بالكلية

موعد بدأ التسجيل في الفصل التدريبي الثاني بالكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالعاصمة السعودية الرياض، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023 وحتى السبت الموافق 16 ديسمبر 2023.

طريقة التسجيل بالكلية التقنية

في بداية التسجيل في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، أدخل إلى الموقع الإلكتروني للكلية، وسجل بياناتك الشخصية، مع تسجيل رغبتك في القوات سواء جوية أو برية أو بحرية وتسجل الطول والوزن طبعًا أدنى طول عسكري مطلوب هو 160سم.

الدخول على موقع الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران.

في أعلى الصفحة سجل الأن.

تعرف على أهم الشروط.

الموافقة على شروط وأحكام عملية التسجيل.

انشاء حساب.

استكمل البيانات الشخصية.

الاسم الرباعي.

رقم الجوال.

البريد الإلكتروني.

تأكيد البريد الإلكتروني.

الضغط على أنا لست ربوت.

انشاء حساب.

تسجيل الدخول.

ستبدأ عملية التسجيل اعتبارا من يوم غد الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023.

الترشيح لحضور الإختبارات

ستتلقى عبر بريدك الإلكتروني رسالة رسمية من الكلية بها موعد الحضور للإختبار والمقابلة الشخصية في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، لذا يجب إحضار بقائمة المستندات المطلوبة، مع العلم بأنه يتم التدقيق على المستندات المقدمة، وذلك للتأكد من صحتها واكتمالها.

وختاما: قدمنا في هذا المقال، الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض شروط وموعد وطريقة التسجيل 2023-2024.