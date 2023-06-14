“القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية” تعلن موعد تسجيل كلية الأميرة منى للتمريض 2023 : إليكم الشروط وخطوات التقديم

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن موعد ورابط تسجيل كلية الأميرة منى للتمريض 2023، ويجب على من ترغب في التسجيل قراءة الشروط والتعليمات جيداً قبل الشروع في تعبئة طلب الالتحاق الإلكتروني عبر رابط tajneed.jaf.mil.jo، وسوف نتعرف معكم في هذا المقال عن خطوات التسجيل وكيفية الدفع الإلكتروني لقيمة طلب التجنيد من خلال إي فواتيركم، كما وجب التنبيه على ضرورة إرفاق الوثائق في ملف واحد بصيغة bdf بالإضافة إلى إرفاق الصورة الشخصية للمتقدمة في مرحلة تقديم الطلب.

رابط تسجيل كلية الأميرة منى للتمريض 2023

النقر على رابط موقع القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية www.jaf.mil.jo. الضغط على أيقونة “طلبات التجنيد” وبعدها نختار “تجنيد الضباط”.

أو النقر على رابط tajneed.jaf.mil.jo بشكل مباشر .

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على أيقونة استمرار. إذا لم يكن لديك حساب مفعل على الموقع ففي هذه الحالة عليك الضغط على “تسجيل مستخدم جديد”. قم باختيار نوع الطلب ثم الضغط على أيقونة “استمرار”. بعد دفع قيمة طلب التجنيد من خلال إي فواتيركم قم بإدخال رقم الدفع والرقم الوطني وكلمة التحقق والنقر على استمرار.

سوف تحصل على رمز المستخدم ورمز الدخول قم بإدخالهم في الخانات المخصصة لهم والضغط على استمرار. قم بتعبئة طلب الالتحاق ورفع الملف الذي يحتوي على كافة المستندات بصيغة bdf والضغط على استمرار. بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة سوف يظهر أمامك تقرير يحتوي على جميع البيانات التي قمت بإدخالها.

شروط القبول في التمريض العسكري بكلية الأميرة منى

أن تكون المتقدمة أردنية الجنسية.

غير متزوجة “عزباء”.

من مواليد 01\01\2024 وما بعد.

لا يقل معدل الطالبة في الثانوية العامة الفرع العلمي عن 70%.

تناسق الطول مع الوزن والحد الأدنى للطول 155سم.

حسنة السير والسلوك وغير محكوم عليها في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون قد سبق لها الخدمة في القوات المسلحة أو أيٍ من الأجهزة الأمنية الأخرى.

ألا يكون للمتقدمة شقيق أو شقيقة على مقاعد الدراسة في الأماكن التالية (جامعة مؤتة الجناح العسكري، كلية الأمير حسن للعلوم العسكرية، كلية الأميرة منى للتمريض، دورة ضباط فرسان المستقبل، كلية الملك حسين الجوية).

موعد التقديم

سيتم فتح الرابط للتقديم من يوم الأحد الموافق 18\06\2023 وينتهي التسجيل يوم الخميس 10\08\2023.

الوثائق المطلوب إرفاقها بطلب الالتحاق