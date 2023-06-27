القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الأضحى المبارك وتردداتها

تكبيرات عيد الأضحى سنة عند جَمهور الفقهاء؛ قال -سبحانه وتعالى- في آيات الحج: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾ [البقرة: 203]، وقال أيضا: ﴿ليشهدوا منافع لهم ويذكرون اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾ [الحج: 28]، وقال تعالى: ﴿كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم﴾ [الحج: 37]، وحمل الذكر والتكبير في الآيات السابقة على ما يكون في عيد الأضحى.



توقيت تكبيرات عيد الأضحى المبارك

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يندب التكبير في عيد الأضحى من فجر يوم عرفة إلى غروب ثالث أيام التشريق، جماعة وفرادى في البيوت والمساجد، إشعارًا بوحدة الأمة، وإظهار للعبودية، وامتثالًا وبيانًا لقوله سبحانه: (فأقم وجهك للدين حنيفًا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (الروم: 30)

صيغة تكبيرات عيد الأضحى المبارك

تكبيرات عيد الأضحى 2023 “الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبير، والحمد لله كثيرًا، و-سبحان الله- بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلي آل سيدنا محمد، وعلي أصحاب سيدنا محمد، وعلي أنصار سيدنا محمد، وعلي أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليم كثيرًا”

أهم القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الأضحى المبارك

يزداد إقبال المسلمين على مشاهدة القنوات الفضائية التي تقدم بث مباشر لتكبيرات عيد الأضحى المبارك على مدار اليوم، حيث يتم تشغيل تلك القنوات لكي يتم ترديد التكبيرات وتشجيع العديد من الأطفال والشباب، وكل أفراد الأسرة ومشاركة الثواب مع أكبر عدد ممكن كما هو مظهر من مظاهر الاحتفال بالعيد.

أسماء قنوات تكبيرات عيد الأضحى 2023

يحرص الكثير من المسلمين في جميع أنحاء الأرض على تشغيل تكبيرات عيد الأضحى المبارك، ولهذا جمعنا لكم أسماء مجموعة من القنوات والترددات الخاصة بها:

1- قناة لبيك اللهم لبيك:

تعرض هذه القناة مناسك فريضة الحج، وتكبيرات عيد الأضحى المبارك ويمكنك متابعتها عبر ضبط التردد الخاص بها كالآتي:

– القمر الصناعي هوت بيرد:

تردد القناة: 12654.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

– القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة: 12015.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

–القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 10922.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب القناة: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

الجودة: HD.

2- قناة كنوز على النابل سات:

تردد القناة: 10728.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

* تردد قناة كنوز على عرب سات

تردد القناة: 12015.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

3- قناة الحج السُّعُودية 2023

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 12015.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: v عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

تردد قناة الحج على نايل سات

اسم القناة على جهاز الاستقبال: قناة الحج السُّعُودية

تردد القناة: 10922.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: v عمودي.

4- قناة السُّعُودية قرآن 2023 على النايل سات

تردد القناة: 12149 أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: sd.

قناة السُّعُودية قرآن عرب سات

التردد: 12149 أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

في ختام هذا المقال قدمنا توقيت تكبيرات عيد الأضحى والصيغة المشهورة عند الفقهاء وأهم القنوات الناقلة لتكبيرات صلاة العيد ومشاعر الحج.