الضمان الاجتماعي في البحرين 2024: شروط الاستفادة والمستندات المطلوبة

وزارة التنمية الاجتماعية في البحرين تقدم مجموعة من الخِدْمَات الإلكترونية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، من بينها خِدْمَات الضمان الاجتماعي وهذه الخِدْمَات تتيح للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمحدود الاستعلام عن حالة طلب الاستحقاق للضمان الاجتماعي الذي تم تقديمه مسبقًا، وفي هذا المقال نستعرض شروط الاستفادة والاستحقاق والمستندات المطلوبة.

المصدر جريدة الوطن المصرية بتصرف الكاتب موقع نجوم مصرية

شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي

مقدم الطلب يجب أن يكون بحريني الجنسية. مقيم إقامة دائمة بمملكة البحرين. يجب أن يكون صاحب الطلب غير ملزم بالإنفاق على أحد من أقاربه القادرين على الإنفاق عليه، وذلك بتقديم إفادة عدم إنفاق صادرة من الجهات المختصة. أن يثبت مقدم الطلب للمساعدة الاجتماعية، عبر الربط الإلكتروني، أن دخله الشهري لا يكفي لتوفير متطلبات الحياة الأساسية. تقديم مستندات رسمية معتمدة من الجهات الحكومية المختصة، تثبت حالته الاجتماعية والاقتصادية، وأن هذه الحالة تجعله مؤهلًا للحصول على المساعدة الاجتماعية. يستثنى من الاستفادة بالمساعدات الاجتماعية أصحاب السجلات التجارية و الرخص وأصحاب الدخول العالية من العقارات يمكن للمقيم في دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية الحصول على المساعدة في توفير بعض مستلزماته التي لا يمكن أن تقوم تلك الدور بتوفيرها، وذلك بعد إجراء بحث ميداني يثبت حاجته لتلك المساعدة.

المستندات والوثائق المطلوبة

شهادة من النيابة العامة صادرة من وزارة الداخلية تثبت سجن رب الأسرة، لفئة أسرة المسجون.

شهادة وفاة الأب للطفل (اليتيم).

استكمال استمارة تقديم الطلب و الإقرار.

بطاقات الهُوِيَّة الأصلية سارية المفعول لرب الأسرة والأفراد، وذلك حسب الوضع الاجتماعي لكل منهم.

المستند البنكي الأصلي لصاحب الطلب بالإضافة لرقم الحساب الدولي (الأيبان)

نسخة من آخر وصل للكهرباء والمياه.

مفردات مرتب حديثة- أو شهادة المعاش التقاعدي.

وثيقة الطلاق، حكم الحضانة ومقدار النفقة لفئة (المطلقة مع أبناء).

حكم المحكمة بخصوص الهجر و النفقة لفئة (المهجورة)

شهادة وفاة أحد الوالدين أو كلاهما أو شهادة طلاق الوالدين لفئة (البنت غير المتزوجة).

وثيقة طلاق الوالدين أو شهادة وفاة الأم أو وثيقة زواج الأب من أخرى لفئة (الولد).

إثبات استمرارية التعليم (فئة الولد).

تقرير طبي رسمي يثبت نوع الإعاقة أو العجز معتمد من مستشفى حكومي للمعاق والعاجز عم العمل.

وختامًا: قدمنا في هذا المقال الضمان الاجتماعي في البحرين 2024: شروط الاستفادة والمستندات المطلوبة.