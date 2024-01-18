الضمان الاجتماعي المطور.. خطوة جديدة نحو ضمان حياة كريمة للأسر السعودية

برنامج حساب الضمان الاجتماعي المطور هو برنامج حكومي سعودي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في يناير 2022، بهدف دعم الأسر السعودية المستحقة ماليًا وتحسين مستوى معيشتها.

الضمان الاجتماعي المطور.. خطوة جديدة نحو ضمان حياة كريمة للأسر السعودية

أهداف برنامج الضمان الاجتماعي المطور

يسعى برنامج حساب الضمان الاجتماعي المطور إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية، وهي:

ضمان حصول الأسر السعودية المستحقة على الموارد اللازمة لحياة كريمة.

تمكين الأسر السعودية من المشاركة في سوق العمل وتحقيق استقلالها الاقتصادي.

خفض معدلات الفقر والبطالة في المملكة العربية السعودية إلى مستويات معتدلة.

ضمان تمتع جميع أفراد المجتمع السعودي بفرص متساوية في الحياة.

شروط التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور

ليكون الشخص مستحقًا للتسجيل في برنامج حساب الضمان الاجتماعي المطور، يجب عليه استيفاء الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من الفئات المستثناة من شرط الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم بالغًا سن 18 عامًا فما فوق.

يجب أن يكون المتقدم غير قادر على العمل، أو يعمل بأجر لا يكفي لسد احتياجاته الأساسية.

يجب أن تكون الأسرة المتقدمة لديها دخل إجمالي لا يتجاوز الحد الأدنى المعلن عنه من قبل الوزارة.

طريقة التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور

يمكن التسجيل في برنامج حساب الضمان الاجتماعي المطور من خلال إحدى الطريقتين التاليتين:

التسجيل من خلال بوابة إلكترونية تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويمكن الوصول إليها عبر الرابط التالي اضغط “ هنــــــــــا .

التسجيل من خلال تطبيق إلكتروني متوفر على الهواتف الذكية.

آلية احتساب الدعم في برنامج حساب الضمان الاجتماعي المطور

يعتمد حساب الدعم المقدم للأسر المستفيدة من برنامج حساب الضمان الاجتماعي المطور على مجموعة من العوامل، منها:

حجم الأسرة.

دخل الأسرة.

مؤهلاتهم التعليمية.

حالتهم الصحية.

حاسبة الدعم للضمان الاجتماعي المطور أداة تقديرية جيدة لمعرفة مبلغ الدعم المستحق لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي

مستقبل برنامج حساب الضمان الاجتماعي المطور

من المتوقع أن يحقق برنامج حساب الضمان الاجتماعي المطور أهدافًا عديدة، منها: