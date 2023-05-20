خطوات التسجيل في الصف الأول الابتدائي 1445 عبر نظام نور التعليمي

يُتيح نظام نور التعليمي للمواطنين تسجيل الأبناء للعام الدراسي، مع إمكانية الحصول على العديد من الخدمات الأخرى التي يوفرها النظام لطلاب والطالبات وأولياء الأمور لتسهيل العملية التعليمية، وحاليًا يبحث الكثير من أولياء الأمور عن خطوات تسجيل التلاميذ في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في كافة مدارس المملكة المختلفة إلكترونيًا.

تسجيل طالب جديد

يمكن لأولياء الأمور تسجيل أبنائهم من خلال نظام نور التعليم وفقاً لنوع المدرسة والفئة والخطة الزمنية التي وضعتها وزارة التعليم السعودية:

يمكن لولى أمر الطالب تسجيل الدخول إلى نظام نور.

ثم تعبئة بيانات التسجيل كـ (اسم المستخدم، كلمة المرور، الرمز المرئي).

انقر بعد ذلك على “تسجيل الدخول”

وذلك إذا كان لديك حساب موجود بالفعل على النظام أو لأحد الأبناء.

إذا كان ولي الأمر يدخل نظام نور التعليمي لأول مرة، يجب الضغط على “تسجيل ولى الأمر جديد”.

ثم ملئ جميع البيانات الخاصة بولي الأمر.

سيتم نسخ السجل المدني تحت الاسم المقترح.

ثم املأ بيانات صفحة التحقق التي تتطابق مع بيانات ولى أمر الطالب والتحقق أنها صحيحة.

سيُطلب منك كتابة بعض البيانات البسيطة حتى تحصل على كلمة مرور.

ثم قم بتعبئة بيانات تسجيل الدخول اسم المستخدم، كلمة المرور التي يتم إرسالها لك على هاتفك المحمول الذي قمت بتسجيله على الموقع.

ثم اضغط على “تسجيل طالب”.

انقر فوق “تسجيل طالب جديد”.

وهنا سوف تمر بأربع مراحل (طلب التسجيل، اختيار الصف، معلومات عن الطالب، معلومات عن المدرسة والإقرار).

التسجيل في الصف الأول الابتدائي