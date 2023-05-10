الشروط والتسجيل.. قيمة الضمان الاجتماعي للمعاقين 1444 ومميزاته

ذوو الإعاقة من أهم الفئات لدى المملكة العربية السعودية، حيث تهتم بهم بطريقة كبيرة، وقامت وزارة الموارد البشرية بتوضيح قيمة الضمان الاجتماعي للمعاقين 1444، حيث يتم صرف مستحقاتهم الخاصة، مع دعمهم بمراكز تدريب للتأهيل، بجانب ذلك صرف مبلغ شهري لتحسين جودة الحياة للشخص من ذوي الإعاقة، لذا يستعرض لكم موقع “نجوم مصرية”، كل ما تحتاجه بشأن قيمة الضمان الاجتماعي لذوي الإعاقة في السعودية، بجانب كافة التفاصيل التي تبحث عنها.

قيمة الضمان الاجتماعي للمعاقين 1444

بداية، تصرف المملكة، الضمان الاجتماعي لذوي الإعاقة ولكن حسب نسبة العجز أو دوامه، ولو الشخص من ذوي الإعاقة لديه عجز مؤقت ففي هذه الحالة من الممكن أن تختلف قيمة الدعم، لذلك تعمل السعودية على رفع مستوى المعيشة لذوي الإعاقة بشكل كبير، ونقدم لكم قيمة الضمان الاجتماعي للمعاقين 1444 كالتالي:

1285 إلى 2000 ريال سعودي، وذلك إذا كان العجز غير دائم، ولا يشمل سلة غذائية أو دعم الكهرباء.

لو العجز دائم فتتراوح قيمه المبلغ بين 1542 إلى 3000 ريال، ويتضمن سلة غذائية، وكذلك دعم الكهرباء.

شروط الضمان الاجتماعي للمعاقين 1444

يجب أن يكون الشخص سعودي الجنسية.

ينبغي أن يكون مقيمًا بشكل دائم في المملكة، وألا تكون له ممتلكات أو عقارات أو سجل تجاري كذلك.

أن يكون سن المتقدم 18 سنة فأكثر.

إحضار كل الأوراق المتعلقة بإثبات الإعاقة، وهذا شرط أساسي.

أيضًا أن يكون المتقدم مسجلًا في وزاره الموارد البشرية.

توقيع الكشف الطبي على الشخص من ذوي الإعاقة.

تقديم المستندات اللازمة.

كيفية تسجيل المعاقين في الضمان الاجتماعي 1444

ادخل على رابط وزارة الموارد البشرية من هنا.

اختر قائمة الخدمات لتظهر القائمة المنسدلة لك.

اضغط على “خدمة الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة”.

سجل كل البيانات المطلوبة مثل الإفصاح عن بيانات الدخل وكذلك رقم الحساب البنكي وغيرها من البيانات.

وافق على الإقرار، ومن ثم التعهد بصحة المعلومات.

انقر على “تقديم الطلب”.

انقر على “تقديم الطلب”. قم بمتابعة الرسائل النصية لتأتيك رسالة بها كافة التفاصيل.

لكي تتابع طلب إعانة التأهيل الشامل لذوي الإعاقة تستطيع عمل ذلك عن طريق أيقونة طلباتي.

مميزات بطاقة المعاقين 1444

تخفيض في المواصلات، والحصول على دعم نقدي.

الحصول على دعم الإسكان.

اشتراكات مخفضة في الأندية الرياضية.

يمكنك دخول المناطق الأثرية بشكل مجاني.

سعدنا باستضافة الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم وممثلي الجهات ذات العلاقة، لمناقشة الدعوم المادية والعينية للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف معرفة التحديات والعقبات التشريعية التي تتطلب معالجة نظامية تعزيزًا لجودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة pic.twitter.com/oz0XtQP3nS — هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة (@APD_ksa) May 9, 2023

خدمات المعاقين 1444

تُقدم المملكة العربية السعودية، العديد من الخدمات الخاصة بـ ذوي الإعاقة، وعلى سبيل المثال الرعاية الطبية، وكذلك العلاج اللازم، مع الدعم والتأهيل، وأيضًا الرعاية الاجتماعية، بجانب توفير الكتب المدرسية، بأسلوب يلائم بعض الأشخاص مثل المكفوفين، بالإضافة إلى ذلك توفير الأجهزة السمعية، وكذلك البصرية مجانًا، فضلًا عن الدعم المالي، الذي يتم تقديمه على الضمان المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، التي تحتوي على كل بيانات التقديم أيضًا.