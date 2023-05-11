الشروط والأوراق والموعد.. كيفية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي نظام نور 1445

زاد التفاعل على محركات البحث في الساعات الماضية، حول كيفية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي نظام نور 1445، خاصة بين أولياء الأمور في المملكة العرببة السعودية، وذلك عقب إعلان وزارة التعليم خطوات وشروط وموعد التسجيل الإلكتروني للعام الدراسي الجديد 1445، وذلك من خلال منشور على صحفتها الرسمية على موقع التغيرات الصغيرة “تويتر”.

شروط تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي نظام نور 1445

في البداية، وضعت وزارة التعليم السعودية عددًا من الشروط، التي تساعد في اختيار الطلاب عقب التسجيل على الموقع الإلكتروني على نظام نور 1445، وهي كالتالي:

عمر الطفل لا يتجاوز 6 سنوات أو أقل 90 يومًا.

لابد من اجتياز الطالب للكشف الطبي، الذي يتم إجراؤه له.

ضرورة توفير شهادة إثبات حضور الطالب الفصل الدراسي الثاني في رياض الأطفال.

لا يتجاوز أقصى حد للطالب عن 11 سنة و3 أشهر.

أوراق تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي نظام نور 1445

ضرورة إحضار شهادة ميلاد إليكترونية حديثة للطفل.

إحضار شهادة إثبات بحصول الطفل على كل التطعيمات اللازمة له.

إتاحة دفتر العائلة.

إثبات حصول الطالب على كل المهارات.

شهادة إثبات الطفل حصوله على مرحلة الروضة.

توفير وثيقة إثبات إقامة الطالب وولي الأمر غير السعوديين.

موعد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي نظام نور 1445

وقد وضعت وزارة التعليم، خطة زمنية خاصة بتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 1445، حيث سوف ينطلق التسجيل من الأحد 7 مايو 2023 م الموافق 17 شوال 1444 ھ، على أن يتم إغلاق التسجيل في الخميس 18 مايو 2023 م الموافق 28 شوال 1444 ھ.

كيفية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي نظام نور 1445

وأعلنت وزارة التعليم السعودية كل ما يتعلق بشأن كيفية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي نظام نور 1445، سواء الحكومية أو الأهلية أو الدولية، من أجل مساعدة أولياء الأمور في توفير الوقت، والجهد، وقد وفرت وزارة التعليم السعودية، الآلية التي يمكن من خلالها الدخول، وتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي على نظام نور 1445، وهو كالتالي:

الخطة الزمنية لتسجيل أكثر من 450 ألف طالب وطالبة مستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1445هـ من خلال رابط خدمة "التسجيل الإلكتروني" الجديدة. pic.twitter.com/g4e5CN9LpW — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) May 4, 2023

ومن خلال متابعة الروابط التي نشرتها وزارة التعليم السعودية، يستطيع كل ولي أمر التسجيل للطالب في الصف الأول الابتدائي، وذلك طبقًا لاتباع عدد من الخطوات، وهي كالتالي:

تستهل خطوات تسجيل أولياء الأمور للطلاب على نظام نور 1445 من خلال الضغط على أيقونة “ابدأ رحلتك”.

ويسجل ولي الأمر على الدخول عبر النفاذ الموحد.

يطلع ولي الأمر على ضوابط التسجيل.

ويضغط ولي الأمر على رز الموافقة على الضوابط، والشروط، ثم الضغط على “التالي”.

ويتم الاطلاع على بيانات ولي الأمر ثم معلومات التواصل.

إتاحة التعديل على البيانات في حال الحاجة لذلك.

يضيف ولي الأمر رقم التواصل ثم التحقق.

يتم تحديد الابن بالتأشير في الدائرة بجانبه ثم تحديد العنوان.

يتم تحديد العنوان على الخريطة ثم استعراض المدارس.

يحدد ولي الأمر الرغبات بحد أقصى 5 مدارس.

يتم تسجيل استمارة فحص اللياقة

عرض شهادة الكشف الطبي على الطالب.

عرض الرغبات ثم إرسال.

التأكيد على إرسال الطلب.

نظام نور للطلاب

ويتيح نظام نور 1445 كل الإجراءات المتعلقة بالطلاب، وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، من خلال كل الخدمات الخاصة بالتسجيل، والمتابعة للوضع الدراسي للطلاب، وذلك بالمجان، تنفيذًا لرؤية السعودية 2030، بشأن تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وزارة التعليم السعودية

جدير بالذكر أنه توفر وزارة التعليم في السعودية عرض كل الخدمات المتعلقة بالوزارة بشكل إلكتروني، وذلك من أجل تسهيل التجربة، وضمان تنفيذ الفرص العادلة للطلاب المتقدمين للقبول في المدارس، سواء الحكومية أو الخاصة، وهو ما يساعد في التخلص من أزمة التزاحم خلال عمليات القبول مع بداية كل العام الدراسي الجديد.

وتستهدف وزارة التعليم السعودية ميكنة عملية تسجيل الطلبة المستجدين في الروضة أو الصف الأول الابتدائي، والتعرف على الطلاب في أثناء وصولهم سن القبول، وتساعد الميكنة في إتاحة بيانات شديدة الدقة مع الجهات الحكومية، بجانب إتاحة المعلومات بقائمة المدارس الأقرب لعنوان ولي الأمر، كذلك التمكن من إدارة المعلومات والإجراءات والبيانات، والعمل على تسريع المتابعة، ومن ثم التأكيد على الدخول بشكل سليم من بوابة النفاذ الوطني الموحد.