الشروط اللازمة وخطوات تمويل السيارات من خلال بنك التنمية الاجتماعية في السعودية

بنك التنمية الإجتماعية كان يسمى مسبقًا البنك السعودي للتسليف والإدخار ويعتبر واحد من أشهر البنوك المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية، حيث أنه يوفر العديد من الخدمات التمويلية من أجل رفاهية المواطنين، ويعتبر تمويل السيارات واحد من ضمن تلك الخدمات، حيث أنه من الممكن الحصول على السيارة التي تحلم بها عن طريق دفع الثمن الكلي للسيارة مع هامش بسيط من الربح من خلال عدد من الأقساط الشهرية المحددة من قبل البنك.

تمويل السيارات من بنك التنمية الإجتماعية

يتم الحصول على سيارة من بنك التنمية الاجتماعية عن طريق التعامل مع بعض معارض السيارات المعتمدة لدى البنك وفقًا لبعض المعايير والشروط اللازمة، وسوف نذكر من خلال المقال التالي تلك الشروط، بالإضافة إلى ذكر خطوات الحصول على تمويل السيارات.

شروط تمويل السيارات من خلال بنك التنمية الاجتماعية

يجب أن يكون المتقدم للتمويل سعودي الجنسية.

دخل متقدم التمويل الشهري لا يزيد عن 14.000 ريال سعودي خلال الشهر.

مدة تمويل الحصول على قرض السيارة لا تتجاوز الـ 5 سنوات.

عمر متقدم التمويل يترواح ما بين 20 عامًا وحتى 65 عامًا ليس أكثر أو أقل.

ضرورة تقديم ضمان إلى بنك التنمية الاجتماعية.

امتلاك المتقدم رخصة قيادة سارية من أجل الحصول على ذلك التمويل.

ضرورة عدم التقديم على أي قرض أخر من البنوك الأخرى أو بنك التنمية الاجتماعية.

يجب اجتياز اختبار الائتمان المقدم من البنك للعملاء.

سداد جميع المخالفات المرورية المسجلة قبل التقديم على طلب الحصول على تمويل سيارة من بنك التنمية الاجتماعية.

خطوات التسجيل الكترونيًا في تمويل سيارات من بنك التنمية الاجتماعية السعودي

في البداية ندخل إلى الموقع الرسمي لبنك التنمية الإجتماعية. ثم نسجل الدخول عن طريق رقم الهوية الوطنية. تسجيل جميع البيانات التي تخص مقدم الطلب والحرص على مراجعة كافة البيانات. الموافقة على جميع الشروط والأحكام. نضغط على ارسال الطلب، ثم ننتظر دراسة الطلب من قبل الجهات المختصة ومراجعة كافة البيانات. الاتصال مع مقدم الطلب فى حالة القبول أو الرفض للطلب.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل سيارة من بنك التنمية الاجتماعية