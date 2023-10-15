الشروط الأساسية للحصول على تأشيرة سياحية للسعودية لعام 2023

قامت المملكة العربية السعودية بوضع شروط محددة للحصول على التأشيرة السياحية، وهي شروط عامة وأخرى خاصة لبعض الفئات.

تأشيرة الدخول السياحية-مصدر الصورة: اليوتيوب

الشروط العامة

يجب أن يكون مقدم الطلب على التأشيرة عمره 18 عامًا على الأقل.

يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل عند الدخول إلى المملكة.

يجب تقديم بعض المستندات الضرورية مع طلب التأشيرة.

مستندات مطلوبة

وتشمل تلك المستندات الآتي:

إثبات حجز مكان إقامة.

تذكرة ذهاب وعودة.

بيانات شخصية كاملة وعنوان المنزل.

إثبات عمل (إن وجد).

القدرة المالية، ويُمكن تقديم كشف حساب بنكي.

خط سير الرحلة الجوية.

الشروط الخاصة

يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ دخول المملكة عند التقدم للحصول على التأشيرة.

يتعين على المسافر دفع رسوم إقامة إضافية قدرها 100 ريال يوميًا إذا رغب في تمديد فترة إقامته.

ملاحظات

في حال رُفض طلب التأشيرة، فإن الرسوم المدفوعة غير قابلة للاسترداد.