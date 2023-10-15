الشروط الأساسية للحصول على تأشيرة سياحية للسعودية لعام 2023
قامت المملكة العربية السعودية بوضع شروط محددة للحصول على التأشيرة السياحية، وهي شروط عامة وأخرى خاصة لبعض الفئات.
الشروط العامة
- يجب أن يكون مقدم الطلب على التأشيرة عمره 18 عامًا على الأقل.
- يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل عند الدخول إلى المملكة.
- يجب تقديم بعض المستندات الضرورية مع طلب التأشيرة.
مستندات مطلوبة
وتشمل تلك المستندات الآتي:
- إثبات حجز مكان إقامة.
- تذكرة ذهاب وعودة.
- بيانات شخصية كاملة وعنوان المنزل.
- إثبات عمل (إن وجد).
- القدرة المالية، ويُمكن تقديم كشف حساب بنكي.
- خط سير الرحلة الجوية.
الشروط الخاصة
- يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ دخول المملكة عند التقدم للحصول على التأشيرة.
- يتعين على المسافر دفع رسوم إقامة إضافية قدرها 100 ريال يوميًا إذا رغب في تمديد فترة إقامته.
ملاحظات
في حال رُفض طلب التأشيرة، فإن الرسوم المدفوعة غير قابلة للاسترداد.