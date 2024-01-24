الشركة السعودية للكهرباء تتيح خدمة تقسيط المبالغ المستحقة عبر تطبيقها الجديد 1445

أعلنت “الشركة السعودية للكهرباء” على حسابها الرسمي على منصة إكس “تويتر سابقًا” عن إتاحة خدمة تقسيط المبالغ المستحقة عبر تطبيق الكهرباء الجديد، والذي أطلقته في أواخر العام الماضي، وذلك في إطار تحسين تجربة العميل، ورفع الكفاءة، والموثوقية في الأداء، فما البنوك المتاحة ضمن هذه الخدمة؟ وما الخدمات الأخرى التي يقدمها التطبيق؟ هذا ما سنتعرف عليه في مراجعة أبرز مزايا هذه الخدمة الجديدة.

تطبيق الشركة السعودية للكهرباء الجديد

تطبيق الكهرباء الجديد

في حفل أقامته شركة الكهرباء السعودية في الرياض في 13 ديسمبر لعام 2023، أطلقت تطبيقها الجديد والذي يهدف إلى توفير تجربة متطورة، ورقمية للعميل تمكنه من إدارة حسابه بكل سهولة، إضافة إلى التواصل السريع مع خدمة العملاء من خلال واجهة مستخدم بسيطة توضح جميع الخدمات بالتطبيق مثل:

تقديم طلب الخدمة الكهربائية، مع تركيب العداد في مدة أقصاها 20 يوم عمل من تاريخ السداد، مع ضرورة عدم وجود مديونيات سابقة.

يمكنك من الاطلاع على حساباتك المختلفة، ومعرفة المبالغ المستحقة، وتوثيق العداد، أو نقل ملكيته، وإزالة مستفيد، أو إضافته.

إمكانية التواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء بشكل مباشر على مدار الساعة.

تقديم البلاغات من خلال المحادثات عبر التطبيق دون الحاجة إلى زيارة مكاتب خدمات المشتركين عبر المملكة.

استعراض تفاصيل الفواتير مع عمل ملخص لها.

متابعة استهلاكك من خلال رسومات بيانية بسيطة، مع إمكانية مقارنتها بفترة زمنية سابقة، أو مع المشتركين المماثلين في المنطقة، أو الحي.

يرسل التطبيق الإشعارات الإلكترونية في حالة تجاوز الاستهلاك المحدد من المستخدم، مما يساعد على اتخاذ الإجراء المناسب بشكل فوري.

كما يمكنك عزيزي المستخدم تحميل التطبيق من خلال رابط تطبيق الكهرباء الجديد على هواتف iOS، وهواتف أندرويد للاستفادة من الخدمات السابقة.

طرح خدمة تقسيط المبالغ المستحقة عبر التطبيق

ما زالت التحسينات مستمرة على التطبيق بإضافة مميزات جديدة للعملاء، وفي إطار هذه الجهود المستمرة أعلنت “الشركة السعودية للكهرباء” عن تعاونها مع “بنك الجزيرة”، و “مصرف الراجحي”، لتوفير خدمة تقسيط المبالغ المستحقة باستخدام البطاقات الائتمانية للعملاء، ودفعها من خلال التطبيق دون أي فوائد، وقد تفاعل الجمهور فور نشر هذه الخدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نشروا بعض الاستفسارات فيما يخص الحد الأدنى للتقسيط، أو إمكانية دفع رسوم طلب عداد بالتقسيط، والشروط اللازمة للاستفادة من الخدمة، ويتم الرد على هذه الاستفسارات من خلال حساب العناية بالمشتركين عبر منصة إكس، أو التواصل مع أحد أفراد خدمة العملاء مباشرة عبر محادثات التطبيق كما ذكرنا سابقًا.

بالتعاون مع #مصرف_الراجحي

@alrajhibank

يمكنك الآن تقسيط المبالغ المستحقة على حسابك من خلال دفعها عبر تطبيق الكهرباء باستخدام بطاقات مصرف الراجحي الإئتمانية. حمّل التطبيق الآن https://t.co/KCtwqauFkK pic.twitter.com/k175rEOzeJ — السعودية للكهرباء (@ALKAHRABA) January 18, 2024

وختامًا، فإن “الشركة السعودية للكهرباء” شهدت تطورًا ملحوظًا من خلال الخدمات المقدمة للمشتركين، فالتطبيق الجديد يقدم ما يزيد عن 60 خدمة عبر منظومة تقنية مترابطة، ومتكاملة، وهذا بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، والدعم اللامحدود من سمو وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان- حفظه الله، والذي سخر الإمكانيات اللازمة من أجل ضمان موثوقية الخدمة الكهربائية في المملكة.