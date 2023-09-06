في إطار التعديلات المستمرة من قبل الأجهزة والوزارات المعنية، نشرت الجريدة الرسمية السعودية التي يُطلق عليها جريدة أم القرى، نص المادة 28 الخاصة بالحالات التي يتم فيها صرف بدل ترحيل للموظف، وفق نظام خدمة الأفراد في تعديلها الجديد.

السعودية تقرر صرف «بدل ترحيل» للموظف في 7 حالات

حالات صرف بدل ترحيل

وجاء في التعديل الجديد للمادة بأن تقرر صرف بدل ترحيل للفرد وفقًا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفقصا لسبع حالات تم شمولها من قبل النظام.

عند تعيينه لأول مرة في الخدمة أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو نقله من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة أو عند ابتعاثه أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر

أما الحالة السابعة التي يتم فيها صرف بدل ترحيل للفرد، فهي عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاث أشهر فأكثر.