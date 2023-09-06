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السعودية تقرر صرف «بدل ترحيل» للموظف في 7 حالات

محمد سعيد

في إطار التعديلات المستمرة من قبل الأجهزة والوزارات المعنية، نشرت الجريدة الرسمية السعودية التي يُطلق عليها جريدة أم القرى، نص المادة 28 الخاصة بالحالات التي يتم فيها صرف بدل ترحيل للموظف، وفق نظام خدمة الأفراد في تعديلها الجديد.

- صورة 3 - السعودية تقرر صرف «بدل ترحيل» للموظف في 7 حالات

السعودية تقرر صرف «بدل ترحيل» للموظف في 7 حالات

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حالات صرف بدل ترحيل

وجاء في التعديل الجديد للمادة بأن تقرر صرف بدل ترحيل للفرد وفقًا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفقصا لسبع حالات تم شمولها من قبل النظام.

- صورة 1 - السعودية تقرر صرف «بدل ترحيل» للموظف في 7 حالات
السعودية تقرر صرف «بدل ترحيل» للموظف في 7 حالات
  1. عند تعيينه لأول مرة في الخدمة
  2. أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة
  3. أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس
  4. أو نقله من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة
  5. أو عند ابتعاثه
  6. أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر

- صورة 2 - السعودية تقرر صرف «بدل ترحيل» للموظف في 7 حالات

أما الحالة السابعة التي يتم فيها صرف بدل ترحيل للفرد، فهي عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاث أشهر فأكثر.

محمد سعيد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر

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