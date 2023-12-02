السعودية تستعد لدخول فترة شديدة البرودة وانخفاض في درجات الحرارة “المربعانية”

يُطلق مصطلح “المربعانية” على فترة الشتاء الأشد برودةً في المملكة العربية السعودية، حيث تتميز هذه الفترة بانخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قارسة، وتكون هناك ظروف مثل الصقيع والانجماد بشكل شائع خلالها، كما تتساقط الأمطار والثلوج بكثافة على العديد من المناطق والأراضي، فمن الجدير بالذكر أن موعد بداية المربعانية لعام 1445 هجري يوافق يوم الأحد 9 جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 22 ديسمبر 2023م.

دخول المربعانية 1445 بالهجري

تشهد المملكة خلال هذه الفترة أجواء متقلبة وشديدة البرودة وتتساقط الأمطار والرياح بكثافة في مختلف مناطقها، وتستمر المربعانية لمدة تتراوح بين 39 إلى 40 يومًا، حيث تسبق مرحلة الشبط التي تستمر لمدة 26 يومًا وتحدث عادة في منتصف شهر يناير، وتتميز المربعانية أيضًا بالبرودة الشديدة، فيرمز للمربعانية بأنها فترة مهمة في الشتاء السعودي حيث تتحول الأجواء إلى أكثر برودة وتساقطًا للأمطار والثلوج، وتتطلب اتخاذ تدابير للتأقلم مع الظروف الجوية القاسية خلالها.

كم مدة المربعانية في السعودية

تستمر فترة المربعانية لمدة 39 يومًا في المملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى، فلقد تم تسميتها بالمربعانية نسبةً لاقترابها من أربعين يومًا خلال هذه الفترة، فتحدث تغيرات جوية كثيرة وتكون الأجواء شديدة البرودة وتشهد تساقطًا للصقيع، وتنقسم المربعانية إلى ثلاث فترات أو أقسام، وتستمر كل فترة لمدة تقرب من 13 يومًا.

متى تنتهي المربعانية 1445 بالهجري

بالنسبة لانتهاء المربعانية في عام 1445 هجري فإن الموعد المتوقع هو يوم 8 رجب 1445 هـ، الموافق 20 يناير 2024 ميلاديًا، تشتهر المربعانية بثلاث فترات رئيسية تحمل أسماء معينة داخل المملكة العربية السعودية.

تُعرف المرحلة الأولى باسم “الإكليل” وتستمر لمدة 13 يومًا وتليها المرحلة الثانية المعروفة بـ”القلب” وتستمر أيضًا لمدة 13 يومًا، وأخيرًا المرحلة النهائية التي تسمى “الشولة” وتستمر أيضًا لمدة 13 يومًا متتابعة.