الرابط والخطوات.. منصة اعتماد للاستعلام عن الراتب 1445 لشهر يناير

منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب 1445 لشهر يناير، من الخدمات الهامة التي تقدمها منصة اعتماد للموظفين المقيمين على الأراضي السعودية، خاصة وأن هذه الفترة قد شهدت اقتراب بموعد صرف الرواتب لشهر يناير 2024، وتحاول وزارة المالية من خلال الجهود والخدمات التي تقدمها للعاملين بالدولة، تيسير متابعة أخبار الرواتب والاستعلام عنها، بما يضمن التيسير بكافة النواحي الأخرى.

منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب 1445 لشهر يناير

وليتمكن الموظف وبكل سهولة من الاستعلام عن الراتب، الخاص بشهر يناير 2024، يجب عليه أن يقوم بالدخول على منصة اعتماد المخصصة واتباع الخطوات التي سنقوم بعرضها، والوصول للخدمة متاح وبكل سهولة من خلال اتباع الآتي:

قم بالدخول على رابط منصة اعتماد

قم في النافذة التي سيتم فتحها بإدخال البيانات المطلوبة.

قم بالنقر على خانة “اعتماد أفراد”.

قم بالنقر على “خدمات أفراد اعتماد”.

قم بالدخول على المدفوعات الحكومية.

قم بالنقر على “رصيد الخدمات”.

قم بالنقر على “استعلام”.

انتظر حتى تقوم المنصة بعرض جميع التفاصيل المطلوبة.

وتقوم وزارة المالية بالمملكة وبصورة شهرية، بصرف الرواتب للموظفين، بحلول يوم 27 من كل شهر ميلادي، ويمكن أن تقوم وزارة المالية بتقديم أو تأخير موعد الصرف ليوم واحد، في حال صادف موعد الصرف الرسمي إجازة رسمية بالدولة، وبالنسبة لرواتب شهر يناير 2024، فمن المقرر صرف الرواتب بحلول يوم 28 يناير 2024، الموافق يوم الأحد المقبل، بحسب بيان وزارة المالية بالمملكة.