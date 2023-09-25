صندوق التنمية العقارية يعلن نزول الدعم السكني لشهر سبتمبر 2023.. وشكاوى من تأخر الإيداع

توالت عمليات البحث في الساعات الماضية عن نزول الدعم السكني للشهر الحالي لمستحقي الخدمة، وجاء ذلك بعد إعلان صندوق التنمية العقارية في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر بإيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر 2023.

موعد نزول الدعم السكني المصدر: موقع الأسبوع

استمرارًا للدعم وتمكينًا لتملّك أهالينا المستفيدين مسكنهم الملائم، تم إيداع الدعم الشهري بأكثر من 942 مليون ريال في شهر سبتمبر من عام 2023. pic.twitter.com/HwmwOTVDW9 — صندوق التنمية العقارية (@redfksa) September 25, 2023

صندوق التنمية العقارية يستمر في تمكين الأهالي من مسكنهم

هذا وقد أعلن صندوق التنمية العقارية بإتمام إيداع أكثر من 942 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج سكني لشهر سبتمبر الحالي، هذا وقد بلغ إجمالي الدعم 52.1 مليار ريال منذ إعلان برنامج التحول في يونيو لعام 2017 وحتى شهر سبتمبر من العام الحالي 2023.

شكاوى المواطنين من تأخر نزول الدعم على حساباتهم البنكية

جدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية اعتمد يوم 24 من كل شهر لصرف الدعم السكني، ولكن في حال تصادف يوم نزول الدعم مع العطلات الرسمية يتم تأجيل الموعد لأول يوم عمل بعد انتهاء العطلة، ولذلك فقد تم إيداع مبالغ الدعم مساء يوم الأحد 9/24 بعد منتصف الليل، على أن يتم الصرف مع ساعات الصباح الأولى ليوم الإثنين 9/25، ولكن واجه بعض المواطنين مشكلات من تأخر نزول الدعم مما دفعهم للاستفسار عن السبب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة تويتر.

هذا وقد طمأن مركز العناية بالمستفيدين عبر صفحته الرسمية على تويتر المواطنين، بأن العمل لا يزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني في الحسابات البنكية، وستصل رسالة نصية بالتفاصيل فور نزول المستحقات.