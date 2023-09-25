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صندوق التنمية العقارية يعلن نزول الدعم السكني لشهر سبتمبر 2023.. وشكاوى من تأخر الإيداع

حسناء عبد الرؤوف

توالت عمليات البحث في الساعات الماضية عن نزول الدعم السكني للشهر الحالي لمستحقي الخدمة، وجاء ذلك بعد إعلان صندوق التنمية العقارية في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر بإيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر 2023.

موعد نزول الدعم السكني

موعد نزول الدعم السكني المصدر: موقع الأسبوع

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صندوق التنمية العقارية يستمر في تمكين الأهالي من مسكنهم 

هذا وقد أعلن صندوق التنمية العقارية بإتمام إيداع أكثر من 942 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج سكني لشهر سبتمبر الحالي، هذا وقد بلغ إجمالي الدعم 52.1 مليار ريال منذ إعلان برنامج التحول في يونيو لعام 2017 وحتى شهر سبتمبر من العام الحالي 2023.

شكاوى المواطنين من تأخر نزول الدعم على حساباتهم البنكية

جدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية اعتمد يوم 24 من كل شهر لصرف الدعم السكني، ولكن في حال تصادف يوم نزول الدعم مع العطلات الرسمية يتم تأجيل الموعد لأول يوم عمل بعد انتهاء العطلة، ولذلك فقد تم إيداع مبالغ الدعم مساء يوم الأحد 9/24 بعد منتصف الليل، على أن يتم الصرف مع ساعات الصباح الأولى ليوم الإثنين 9/25، ولكن واجه بعض المواطنين مشكلات من تأخر نزول الدعم مما دفعهم للاستفسار عن السبب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة تويتر.

- صورة 1 - صندوق التنمية العقارية يعلن نزول الدعم السكني لشهر سبتمبر 2023.. وشكاوى من تأخر الإيداع
تأخر نزول الدعم السكني المصدر: حساب تويتر لأحد المستفيدين

هذا وقد طمأن مركز العناية بالمستفيدين عبر صفحته الرسمية على تويتر المواطنين، بأن العمل لا يزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني في الحسابات البنكية، وستصل رسالة نصية بالتفاصيل فور نزول المستحقات.

استمرار العمل على إيداع الدعم السكني
استمرار العمل على إيداع الدعم السكني المصدر: عناية المستفيدين تويتر
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حسناء عبد الرؤوف

أنا صيدلانية، وكاتبة محتوى طبي، ومدونة، أعشق التدوين في مجالات متنوعة بخلاف الصحة مثل: الطبخ، والمرأة، والرياضة، والتكنولوجيا، وهدفي تقديم محتوى قيم ومفيد للقارئ العربي.

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