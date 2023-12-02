الحل الوحيد لفتح أي هاتف مقفل برقم سري أو رمز PIN دون فقدان أي بيانات [2023]

هناك بصيص أمل لفتح الهاتف المقفل الخاص بك دون فقدان أي بيانات، في هذا الدليل الشامل سنستكشف أحدث التقنيات والأدوات والأساليب لاستعادة الوصول إلى هاتفك بأمان ان شاء الله دون كلمة مرور أو رقم تعريف شخصي أو بصمة إصبع.

إليك 6 طرق لفتح أي هاتف مغلق برقم سري أو PIN، هناك طرق سهلة وطرق صعبة لذا يرجى قراءة هذه المقالة بتركيز حتى تتمكن من فتح أي جوال مقفل برقم سري دون فقدان أي بيانات سواء فيديوهات أو صور أو رسائل أو تسجيلات صوتية، دعونا ننطلق الآن.

1. فتح هاتفك باستخدام Dr.Fone:

إذا نسيت أو أخطأت في كتابة كلمة مرور الخاصة بك أو أخطأت في إدخالها وتسببت في قفلها بشكل دائم، فستجد بالطبع طرقًا لفتحها في البداية.

ولكن إذا لم تكن متصلاً بالإنترنت، أو لم تقم بتسجيل حساب Google لجهازك، فسيكون الملاذ الأخير هو إعادة ضبط جهازك على إعدادات المصنع، وسيؤدي ذلك إلى مسح كل ما لديك تمامًا وحفظه على جهازك.

ولكن إذا كنت تريد إلغاء قفل شاشة القفل الخاصة بك دون الحاجة إلى القلق بشأن مسح بيانات جهازك سواء صور أو فيديوهات، قد يكون برنامج Dr.Fone – ScreenUnlock (Android) هو الحل.

إليك خطوات حول كيفية فتح قفل هاتف Android باستخدام برنامج Dr.Fone – فتح قفل شاشة أندرويد:

1- قم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر الخاص بك المثبت عليه برنامج Dr.Fone ، ثم قم بتشغيل البرنامج.

2- بعد ذلك، يجب أن تشاهد أداة فتح قفل الشاشة “Screen Unlock” ، لذا تأكد من فتحها، بعد ذلك، انقر على “Android” > فتح شاشة أندرويد “Unlock Android Screen” .

3- اختر إزالة دون فقدان البيانات “Remove without Data loss” لفتح أجزاء من أجهزة Samsung/LG دون فقدان البيانات والعثور على طراز جهازك.

4- اتبع الإرشادات الموجودة على البرنامج لإدخال هاتف Android في وضع التحميل “Download Mode” .

قم بإيقاف تشغيل الهاتف. اضغط مع الاستمرار على زر خفض الصوت + زر الصفحة الرئيسية (الهوم) + زر الطاقة في نفس الوقت. اضغط على زر رفع مستوى الصوت للدخول إلى وضع التحميل.

5- ستستغرق عملية التحميل بضع دقائق لأنها ستتحقق أولاً من توافق جهازك.

6- انتظر حتى يتم كل شيء، من المفترض أن ترى أن جهازك لا يحتوي بالفعل على شاشة قفل.

هذه أحد الطرق لفتح قفل هاتف Android بنقرة واحدة فقط باستخدام Wondershare’s Dr.Fone، إذا كان جهازك ليس Samsung أو LG، فيمكنك إستخدام طريقة أخرى أكثر تقدمًا لفتح هاتفك.

2. كيفية فتح هاتف Android دون فقدان أي بيانات بإستخدام Aroma File Manager ؟

إذا لم تتمكن من فتح اتصال Wi-Fi أو اتصال البيانات أو تمكين تصحيح أخطاء USB، فهذه هي الطريقة التي يمكنك من خلالها إلغاء قفل شاشة القفل، قد يكون هذا معقدًا بعض الشيء لكنه يجب أن ينجح.

الخطوات موضحة أدناه، ويرجى إتباع الدليل التفصيلي بعناية لتجنب تكرار عملية التمهيد أو أي ضرر آخر :

1- قم بتنزيل Aroma File Manager على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، هذه الأداة تقوم بفتح هواتف Android، يمكن لمستخدمي Android إستخدامه مجانًا.

2- انتقل إلى مجلدات التنزيلات وانسخ الملف المضغوط الذي تم تنزيله.

3- قم بتوصيل بطاقة الذاكرة (كارت الميموري) بجهاز الكمبيوتر الخاص بك والتي يمكنك إدخالها في هاتفك لاحقًا، ثم انتقل إلى قائمة الأجهزة المتصلة وحدد بطاقة الذاكرة.

4- الصق ملف Aroma المضغوط، بمجرد لصقه، قم بإخراج كارت الميموري (eject) من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم أدخله في هاتفك.

5- أدخل وضع الاستعادة لجوالك، لكل جهاز يعمل بنظام Android طريقة خاصة للدخول في وضع الاسترداد أو الاستعادة، لذلك ألقِ نظرة على هذا القائمة وابحث عن جهازك.

6- عندما تكون بالفعل في وضع إستعادة Android، إستخدم مفاتيح مستوى الصوت للانتقال إلى “apply update from external storage” ، ثم حدد الملف المضغوط الذي نسخته، سيتم وميضه على جهازك.

7- بعد ذلك، سيتم إعادة التشغيل، وسيتم إعادة فتح وضع الاسترداد كـ Aroma File Manager، لذلك انتقل إلى إعداداته وحدد “Automount all devices on start”، ثم أعد تشغيله.

مرة أخرى في Aroma File Manager، انتقل إلى directory data > system، تحقق من الملفات التي لها نفس الأسماء في القائمة أدناه، احذف هذه الملفات، ثم أعد التشغيل مرة أخرى.



gesture.key (pattern) / password.key (password)

locksettings.db

locksettings.db-shm

locksettings.db-wal

signature.key

sparepassword.key

الآن قم بتشغيل جهازك، هل تزال شاشة قفل Android مقفلة ؟ لا تقلق كل ما عليك فعله حرك الشاشة أو ادخل اي رقم سيتم فتحه ان شاء الله.

3. إستخدام Minimal ADB و Fastboot لفتح هاتف Android الخاص بك

إذا لم تتمكن من الاتصال بالإنترنت، ولكنك لحسن الحظ قمت بتمكين خيار تصحيح أخطاء USB قبل قفل جهازك، فيمكن أن تساعدك أداة ARONSDB من حزمة Android SDK في فتح قفل هاتف Android الخاص بك بكل سهولة.

فيما يلي الدليل التفصيلي الذي يمكنك إتباعه:

1- إنتقل إلى صفحة تحميل أداة Minimal ADB وFastboot.

2- قم بتحميل أحدث إصدار للأداة.

3- افتح ملف Minimal ADB و Fastbootzip الذي تم تنزيله وقم بتثبيته.

4- تأكد من توصيل جهازك، ثم انتقل إلى ملف تثبيت Minimal ADB و Fastboot.

5- داخل المجلد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح Shift بلوحة المفاتيح، ثم انقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان فارغ ثم اختر “Open command window here”، ستظهر “نافذة أوامر.

6- سوف تظهر نافذة ADB، الآن أكتب الأمر adb devices، هذا الأمر للتحقق مما إذا كان ADB قد تعرف على جهازك أم لا، إذا لم يكن هناك جهاز مدرج أدناه، فحاول إزالة جهازك وإعادة توصيله وإعادة كتابة الأمر، إذا كانت هناك أجهزة مدرجة بالفعل، تابع الشرح:

7- أخيرًا، اكتب الأوامر التالية واحدًا تلو الآخر، ستؤدي هذه الأوامر إلى إزالة شاشة القفل الخاصة بك.



adb shell

cd /data/data/com.android.providers.settings/databases

sqlite3 settings.db

update system set value=0 where

name=’lock_pattern_autolock’;

update system set value=0 where

name=’lockscreen.lockedoutpermanently’;

.quit

قد ينجح هذا إذا قمت بتشغيل تصحيح أخطاء USB قبل قفله، هذه هي كيفية فتح Android باستخدام ADB.

4. كيفية فتح الهاتف من خلال خدمة العثور على جهازي

يعد Google Find My Device طريقة أخرى مفيدة لفتح قفل موبايلك، ومع ذلك فإنه يتطلب منك أن يكون لديك بيانات اعتماد معرف Google الخاص بك وأنك قمت مسبقًا بتمكين ميزات “العثور على جهازي”.

علاوة على ذلك، فإنه سوف يمحو جميع البيانات الموجودة على جهازك .

إستخدم الخطوات التالية لإلغاء قفل هاتف Android الخاص بك عبر Find My Device:

افتح متصفح الويب على جهاز كمبيوتر أو جهاز آخر وقم بزيارة موقع Find My Device على الويب، الآن قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google المرتبط بجهاز Android المقفل. بعد تسجيل الدخول، ستظهر لك قائمة بالأجهزة المرتبطة بحسابك في Google على الجانب الأيمن من الشاشة، حدد جهاز Android المقفل من القائمة واختر خيار “محو بيانات الجهاز” من القائمة الموجودة على الجانب الأيسر.

3- سيُطلب منك الآن تأكيد هويتك من خلال كلمة مرور حساب Google أو باستخدام مفتاح المرور، بعد ذلك اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

5. كيفية فتح هاتف Android دون فقدان البيانات في الوضع الآمن ؟

إحدى الطرق لفتح قفل هاتف Android الخاص بك دون فقدان البيانات هي استخدام الوضع الآمن.

تعمل هذه الطريقة فقط إذا كان قفل الشاشة الذي تستخدمه هو تطبيق تابع لجهة خارجية، نظرًا لأن الوضع الآمن يعطل تطبيقات الطرف الثالث، فيمكنك استخدامه بسهولة لإلغاء تثبيت التطبيق الذي به مشكلة.

إليك كيفية فتح هاتف Android دون فقدان البيانات:

1- على جهاز Android الخاص بك، اضغط مع الاستمرار على مفتاحي “الطاقة” و “خفض مستوى الصوت” معًا لمدة 3 ثوانٍ، بعد أن تصبح قائمة الطاقة مرئية اضغط مع الاستمرار على خيار “إيقاف التشغيل”.

2- بعد بضعة ثواني، سترى خيار “الوضع الآمن” على شاشتك مع بعض التعليمات الأساسية، الآن يمكنك استخدام الزر للتشغيل في الوضع الآمن وإزالة تطبيق قفل الشاشة.

6. كيفية فتح هاتف Android دون فقدان أي بيانات باستخدام حساب Google

تركت شبكة Wi-Fi مفتوحة ومتصلة بالإنترنت ؟ لحسن الحظ، فهذه هي أسهل طريقة لفتح قفل هاتف Android الخاص بك.

دليلك خطوة بخطوة:

1- أعد محاولة إدخال كلمة المرور أو النمط غير الصحيح حتى يظهر “نسيت كلمة المرور” اختاره.

2- حدد “أدخل تفاصيل حساب Google الخاص بك” ثم انقر فوق “التالي”.

3- أدخل تفاصيل حساب Google الخاص بك واسم المستخدم وكلمة المرور، انتهيت ؟

سيتم منحك خيار إدخال كلمة مرور أو نمط جديد مباشرة بعد إدخال تفاصيل حساب Google الخاص بك.

ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب أن تكون Google قد أرسلت إليك عبر البريد الإلكتروني كلمة المرور المؤقتة أو النمط الذي ستدخله لفتح شاشة القفل.