“الحلم” قد تجعلك مليونير في غمضة عين.. ننشر أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من كافة الدول

تعد مسابقة الحلم من أكثر برامج المسابقات الأكثر تشويقًا وإثارة كما أنه واحد من أشهر برامج المسابقات العربية لما يقدمه من جوائز عملاقة تصل لمليون دولار كل عام خلاف الجوائز الأسبوعية والشهرية ويذاع هذا البرنامج على شاشة MBC ويتسائل الكثير من الأشخاص حول العالم العربي عن كيفية الاشتراك في هذه المسابقة وهو ما نستعرضه في السطور التالية:

مسابقة الحلم

بالخطوات البسيطة.. طرق الاشتراك في مسابقة الحلم

أولًا: عن طريق الرسائل النصية

حيث تقوم بإرسال رسالة تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو Reve وذلك على الرقم الخاص بكل بلد على حدى والذي سنقوم بتوضيحه خلال السطور التالية، وبعد ذلك تقوم بالإجابة على السؤال بشكل صحيح، وبعد الانتهاء من الإجابة بذلك أصبحت مشاركًا في مسابقة الحلم ودخلتَ السحب على جوائز المسابقة.

ثانيًا: عن طريق التطيبق الخاص بالمسابقة

في البداية تقوم بتحميل التطبيق الخاص بالمسابقة على الهاتف وبعد ذلك تقوم بإدخال رقم الهاتف والبيانات المطلوبة بشكل صحيح وعقب ذلك سيمنحك البرنامج عملات رقمية موجودة داخل التطبيق، تستطيع من خلالها المشاركة في مسابقة الحلم.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2023

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال هذه الأرقام التي أعلنها صناع المسابقة، وهي كالآتي:

من مصر:

إرسال رسالة “حلم” على الأرقام الآتية:

رقم 95458 أو 95450 من شركة فودافون رقم 95458 أو 95450 من شركة اتصالات رقم 95458 أو 95450 من شركة أورانج رقم 95450 أو 95458 من شركة وي

من المملكة العربية السعودية

إرسال رسالة “حلم” على الأرقام الآتية:

رقم 858888 من شركة STC رقم 755505 من شركة زين رقم 300300 من شركة virgin رقم 313131 من شركة lebara.

من الإمارات العربية المتحدة:

إرسال رسالة “حلم” على رقم 6070 من شركة Etisalat.

من الأردن

إرسال رسالة “حلم” على رقم 98880 من شركة orange.

من الكويت

الاتصال على رقم 4141 من شركة GSM.

من البحرين

إرسال رسالة “حلم” على الأرقام الآتية:

رقم 94000 رقم 98885

من العراق

إرسال رسالة “حلم” على رقم 2770، أو الاتصال على رقم 2266.

من عمان

إرسال رسالة “حلم” أو “Dream” على رقم 90434 من شركة GSM.

من لبنان

إرسال رسالة “حلم” أو “Dream” على رقم 008821622775627.

من سوريا

الاتصال على رقم 1555.

من تونس

إرسال رسالة “حلم” على رقم 85819 من شركة tunisie

إن لم تكن من هذه الدول

الاتصال على رقم 0088216101092 أو على رقم 00821622775627

الجوائز التي تقدمها مسابقة الحلم:

تتميز مسابقة الحلم بتقديم الكثير من الجوائز الكبيرة منها مبالغ مالية أسبوعية وشهرية وسنوية بصورة مستمرة وهي كالتالي:

100 ألف دولار أسبوعيا 100 ألف دولار يوم الخميس من نهاية كل شهر الجائزة الكبرى وهي مليون دولار تحدث مرة كل عام. شراء منزل الأحلام شراء سيارة الأحلام

من ينطبق عليه المشاركة في المسابقة:

أولاً: يمكن للجميع أن يشارك في المسابقة ولكن هناك أشخاص مستثنون من المسابقة وهم كل شخص لم يبلغ سن الرشد ويختلف هذا السن بخلاف كل دولة على حسب قانونها.

ثانيًا: كما لا يمكن للعاملين أو القائمين على مسابقة الحلم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أو أزواجهم أو أقاربهم أو أزواج أي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، هؤلاء لا يمكنهم أن يشاركوا في المسابقة.