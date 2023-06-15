الحكومة السعودية تزف نبأ سارّ بشأن مواعيد صرف معاشات الضمان والتأمينات.. بمناسبة عيد الأضحى

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تقديم موعد صرف معاشات التأمينات الاجتماعية لشهر يوليو 2023، وذلك القرار جاء بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى 2023، وقد وضعت التأمينات جدول لصرف معاشات التأمينات الاجتماعية للفترة القادمة ثلاثة اشهر.

موعد صرف معاشات التأمينات الاجتماعية

وكشفت المؤسسة رسميًا عن تقديم موعد صرف معاشات يوليو 2023 للمستفيدين، الذي من المقرر أن يكون 25 يونيو 2023 يوافق بالتاريخ الميلادي 7 ذو الحجة 1444هـ، وذلك بسبب حلول عيد الأضحى المبارك الذي سيكون الموافق 1 يوليو 2023.

جدول صرف رواتب التأمينات 1444

حدد التأمينات الاجتماعية جدول لصرف معاش الأشهر القادمة الثلاثة للمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية، حيث أن مواعيد الصرف ستكون كالتالي:

الشهر موعد الصرف شهر أغسطس 2023 1/ 8/ 2023م شهر سبتمبر 2023 31/ 8/ 2023 م شهر أكتوبر 2023 1/ 10/ 2023م

من ناحية أخرى أكدت التأمينات الاجتماعي إن المعاش التقاعدي ستدفع للمستفيدين في التاريخ المحدد وهو اليوم 25 من كل شهر ميلادي.

كما صرحت التأمينات أنه يمكن للمستحقين الحصول على صرف المعاش بعد الاشتراك في نظام التأمينات بشكل مستمر أو متقطع لمدة لا تقل عن 60 شهرًا، بالإضافة إلى الفترة التكميلية. 120 شهرًا، وتوقف عن العمل في سن الستين أو أكثر.

موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أنه تم تقديم موعد صرف معاش شهر يوليو 2023 للمستفيدين من الضمان الاجتماعي الذي سيتم صرف المعاش يوم 26 يوليو 2023 الموافق 8 ذي الحجة 1444هـ.

وذلك لأنه الموعد المحدد لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور سيكون 1/ 7/ 2023 ولكن هذا سيوافق إجازة عيد الأضحى المبارك، ولذلك يمكن لجميع المستفيدين صرف المعاش يوم الإثنين بعد القادم قبل موعد يوم عرفة.