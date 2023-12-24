متطلبات الحصول على فيزا المستثمر في دبي 2024

تمنح دولة الإمارات العربية والتي تعد واحدة من أهم الدول الرائدة عالمياً في مجال الاستثمار إمارة دبي خاصة فيزا مستثمر دبي، تندرج الكثير من الشروط لأجل الحصول على فيزا مستثمر في دبي.

الأوراق المطلوبة

يحتاج المستثمرين الراغبين بالحصول على فيزا مستثمر العديد من الوثائق ومنها:

إحضار صورة من جواز السفر وصورة شخصية ويشترط أن تكون ذات خلفية بيضاء.

صورة وأصل من عقد وكيل الخدمات الصادرة من المحكمة على أن تكون النسبة 72 ألف درهم إماراتي فأكثر.

صورة من بطاقة المنشأة.

إحضار الرخصة التجارية.

عقد ملحق بأسماء الشركاء في الاستثمار.

إحضار كشف حساب للشركة من البنك لآخر 3 شهور وذلك (إذا مرّ على صدور الرخصة أكثر من سنة).

تكلفة فيزا مستثمر دبي

سنتعرف معانا على تكلفة فيزا مستثمر دبي من خلال النقاط التالية:

1,035 درهم إماراتي تصريح دخول للأفراد داخل دولة الامارات بالإضافة إلى 365درهم إماراتي لمن هم خارج الدولة.

وفي حالة تعديل وضع يتم دفع 570 درهم إماراتي (لا تطلب من أشخاص خارج دولة الإمارات).

أما لختم التأشيرة فتحتاج لسداد 515 درهم إماراتي.

كما يتم فرض رسوم إضافية على الفحوص الطبية.

تأشيرة مستثمر دبي لشركات المناطق الحرة

تختلف المناطق الحرة في تكلفتها عن باقي المناطق كما تختلف قيمة تأشيرة المستثمر في دبي في مناطق التملك الحر تبعاً للمنطقة وكذلك نوع نشاط الشركة وطبيعة عملها، استعرض لكم بعض مناطق التملك الحر في دبي وأرقام التواصل: