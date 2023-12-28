الجولة 19.. أسعار تذاكر مباراة النصر والتعاون في دوري روشن 2023 ورابط الحجز والموعد

يستضيف فريق التعاون السعودي نظيره نادي النصر ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن للمحترفين 2023، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد المباراة ورابط حجز التذاكر.

موعد مباراة النصر والتعاون

تقام المباراة يوم السبت الموافق 30 ديسمبر الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتبدأ أسعار تذاكر المباراة من 30 ريال سعودي وحتى 1000 ريال بحسب الفئة التي سوف يختارها المشجع كما هو موضح بالصور.

رابط حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر مباراة التعاون والنصر من خلال منصة تكت مكس.

وللحجز انقر على الرابط السابق وبعد الدخول للموقع قم بالضغط على احجز الآن.

وفي الخطوة التالية قم بتسجيل الدخول في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

وبعد ذلك قم باختيار عدد التذاكر التي تريدها بحسب الفئة.

وأخيراً، قم بتأكيد حجز التذاكر من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.

والجدير بالذكر أن فريق النصر السعودي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 43 نقطة، بينما يأتي نادي التعاون في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.