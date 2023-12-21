الجولة 18.. موعد ورابط حجز تذاكر مباراة الأخدود والشباب في دوري روشن السعودي 2023

يستضيف فريق الأخدود السعودي نظيره نادي الشباب ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن للمحترفين 2023، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد المباراة وطريقة حجز التذاكر.

موعد مباراة الأخدود والشباب

تقام المباراة يوم الجمعة 22 ديسمبر الجاري، ويستضيف اللقاء ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة نجران.

وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويحتل فريق الأخدود المركز 14 في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 16 نقطة، بينما يأتي فريق الشباب في المركز 12 برصيد 18 نقطة.

رابط حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر مباراة الأخدود والشباب من خلال منصة حاضر.

وللحجز توجه للرابط السابق وانقر على “احجز الآن”.

وفي الخطوة التالية قم بالتسجيل في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

وبعد ذلك قم بتحديد عدد التذاكر التي تريدها حسب الفئة.

وأخيراً قم بتأكيد الحجز من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.