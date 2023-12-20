الجولة 18.. موعد ورابط حجز تذاكر مباراة التعاون والفتح في دوري روشن 2023

يلتقي فريق التعاون السعودي مع نظيره نادي الفتح في إطار منافسات الجولة 18 من دوري روشن 2023، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد المباراة ورابط حجز التذاكر.

موعد مباراة التعاون والفتح

تقام المباراة يوم السبت الموافق 23 ديسمبر الجاري، ويستضيف اللقاء ملعب نادي التعاون بمدينة بريدة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة مساءً بتوقيت مصر.

رابط حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر مباراة التعاون والفتح من خلال موقع تكت مكس المتخصص في بيع تذاكر دوري روشن.

وللحجز توجه للرابط السابق واضغط على احجز الآن.

وفي الخطوة التالية قم بالتسجيل في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

وبعد ذلك قم باختيار عدد التذاكر التي تريدها حسب الفئة.

وأخيراً قم بتأكيد حجز التذاكر من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.