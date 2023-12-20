الجولة 18.. موعد ورابط حجز تذاكر مباراة الفيحاء والخليج في دوري روشن 2023

يواجه فريق الفيحاء السعودي نظيره نادي الخليج ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن للمحترفين، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد المباراة ورابط حجز التذاكر.

موعد مباراة الخليج والفيحاء

تقام المباراة يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر الجاري، على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والخامسة مساءً بتوقيت مصر.

ويحتل فريق الخليج المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة، بينما يأتي فريق الفيحاء في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة أيضاً.

رابط حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر مباراة الخليج والفيحاء من خلال موقع لوكيت المتخصص في بيع تذاكر نادي الخليج.

وللحجز توجه إلى الرابط السابق وانقر على صورة المباراة ثم “احجز الآن”.

وبعد ذلك سوف يطلب منك إضافة رقم الهاتف من أجل استلام كود التحقق في رسالة نصية.

وبعد التسجيل قم باختيار التذاكر التي تريدها.

وأخيراً قم بتأكيد حجز التذاكر من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.