الجولة 18.. موعد ورابط حجز تذاكر النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023

يستضيف ملعب الأول بارك أحداث مباراة النصر والاتفاق ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي 2023، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد المباراة ورابط حجز التذاكر.

موعد مباراة النصر والاتفاق

تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023 على ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود بمدينة الرياض.

وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الاتحاد، بينما يأتي نادي الاتفاق في المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

رابط حجز تذاكر المباراة

يمكنك بسهولة حجز تذاكر مباراة النصر والاتفاق من خلال موقع الأول بارك.

وبعد الدخول إلى الموقع قم بالضغط على اشتري التذاكر.

وفي الخطوة التالية قم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك في المكان المخصص من أجل استلام كود التحقق في رسالة نصية.

وبعد ذلك قم بتحديد عدد التذاكر وأماكن المقاعد في المدرجات.

وأخيراً قم بتأكيد الحجز من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.

يذكر أن أسعار تذاكر مباراة النصر ضد الاتفاق تبدأ من 35 ريال سعودي.