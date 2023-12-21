الجولة 18.. أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن 2023 ورابط الحجز والموعد

بعد خروجه من منافسات كأس العالم للأندية، يستعد فريق اتحاد جدة السعودي لمواجهة نادي الرائد ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن للمحترفين، في السطور التالية سوف نتعرف على أسعار تذاكر المباراة ورابط الحجز.

موعد المباراة

تقام المباراة يوم السبت الموافق 23 ديسمبر 2023، ويستضيف اللقاء ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمدينة مكة المكرمة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

🎫 طرح تذاكر مواجهة #الاتحاد_الرائد

ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن للمحترفين: 👇https://t.co/hJwINwDoLw pic.twitter.com/MkKQYDtOl9 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 21, 2023

أسعار التذاكر وترتيب الفريقين

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد ضد الرائد من 20 ريال سعودي وحتى 200 ريال كما هو موضح بالصور.

ويحتل نادي الرائد المركز 17 في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 13 نقطة، بينما يأتي الاتحاد السعودي في المركز الخامس برصيد 28 نقطة، ولكنه لم يلعب سوى 16 مباراة فقط ويتبقى له لقاء مؤجل ضد فريق النصر.

رابط حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر مباراة الاتحاد والرائد من خلال منصة تكت مكس.

وللحجز توجه للرابط السابق وقم بالنقر على صورة المباراة ثم احجز الآن.

وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

وفي الخطوة التالية قم باختيار التذاكر حسب الفئة التي تريدها.

وأخيراً قم بتأكيد الحجز من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.