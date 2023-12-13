الجولة 17.. موعد ورابط حجز تذاكر مباراة الاتفاق والتعاون في دوري روشن السعودي 2023

يواجه فريق التعاون السعودي نظيره نادي الاتفاق في الجولة 17 من منافسات دوري روشن للمحترفين 2023، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد المباراة وطريقة حجز التذاكر.

موعد مباراة الاتفاق والتعاون

يستضيف اللقاء ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، وذلك يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

رابط حجز تذاكر الاتفاق والتعاون

أعلن نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي في منصة x عن رابط حجز تذاكر المباراة من خلال موقعه الرسمي.

وللحجز توجه للرابط السابق وانقر على احجز تذكرتك.

وبعد ذلك قم بالتسجيل في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

وفي الخطوة التالية قم بتحديد عدد التذاكر التي تريدها.

وأخيراً قم بتفعيل الحجز بواسطة وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.

يذكر أن فريق التعاون يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 31 نقطة، بينما يأتي فريق الاتفاق في المركز الثامن برصيد 24 نقطة، بعد مرور 16 جولة من المسابقة.