الجولة 15.. موعد ورابط حجز تذاكر مباراة أبها والأهلي في دوري روشن السعودي 2023

يستضيف فريق أبها السعودي نظيره نادي أهلي جدة ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن للمحترفين، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد المباراة ورابط حجز التذاكر.

موعد مباراة أبها والأهلي

يستضيف ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بمدينة أبها أحداث المباراة يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويحتل فريق الأهلي السعودي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بينما يأتي فريق أبها في المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.

رابط حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر مباراة أبها والأهلي من خلال موقع الحجز الرسمي الخاص بنادي أبها.

وللحجز توجه للرابط السابق واضغط على شراء التذكرة.

وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

وأخيراً قم بتفعيل حجز التذاكر من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.