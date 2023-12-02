“الجوازات” عقوبات المنشأة التي تشغل وافدين مخالفين للأنظمة تصل ل100 الف ريال

حذرت إدارة الجوازات السعودية المنشآت والشركات داخل المملكة من مخالفة قوانين عمل الوافدين، حيث تضع الحكومة السعودية عقوبات مشددة في حالة السماح للوافد بالعمل أن كان مخالف لقوانين الإقامة في المملكة أو عند السماح له بالعمل لدى كفيل آخر، إذ تمنع المملكة عمل للوافدين لصالحهم أو لدى أي فرد آخر غير كفيله، وأوضحت الإدارة أن هناك عقوبات كثيرة لمحاسبة المؤسسة المخالفة لذلك القرار وتصل إلى 100 ريال سعودي إضافة إلى عقوبات أخرى تُوقع على المنشأة في حالة ثبوت المخالفة.

تشغيل وافد مخالف

تشدد القوانين السعودية على عمالة الوافدين في المملكة إذ تستقبل السعودية عدد كبير من الوافدين للعمل في مختلف القطاعات، ولكن يجب أن يلتزم الكفيل بعمالة الوافد لديه، وأن يتأكد من صحة إقامته وأنها سارية حتى لا يتعرض إلى عقوبات كبيرة، كما أنه لا يجب أن يقوم بمخالفة قوانين عمالة الوافدين بترك الوافد يعمل لحسابه الخاص وهو ممنوع في المملكة، إضافة إلى منعه من العمل لدى كفيل آخر.

الجوازات توضح عقوبة المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير: – غرامة 100 ألف ريال – الحرمان من الاستقدام لمدة 5 سنوات – السجن للمدير المسؤول -ترحيل الوافد – التشهير — أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 1, 2023

ما هي عقوبة تشغيل الوافد المخالف؟

يتجه بعض أصحاب الأعمال في المملكة بالتحايل على قانون عمالة الوافدين عن طريق السماح للوافدين بالعمل لحسابه الخاص أو لدى شخص آخر غير الذي في كفالته وذلك بغرض الربح منه عن طريق إعطائه نسبة، ولكن تمنع القوانين السعودية ذلك وتصل العقوبات على مثل تلك المخالفة إلى: