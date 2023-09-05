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الجوازات توضح: هل يمكن للوافد دخول المملكة بعد خمس سنوات من الخروج وعدم العودة؟

محمد سعيد

أوضحت المديرية العامة للجوازات المدة المحددة لمنع الأشخاص الحاصلون على خرج ولم يعد من دخول المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي تواصل فيه الرد على العديد من الاستفسارات والتساؤلات الواردة لها عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس.

الجوازات توضح: هل يمكن للوافد دخول المملكة بعد خمس سنوات من الخروج وعدم العودة؟

الجوازات توضح: هل يمكن للوافد دخول المملكة بعد خمس سنوات من الخروج وعدم العودة؟

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خرج ولم يعد هل يستطيع العودة للسعودية زيارة؟

أسل أحد المستفيدين استفسارًا إلى الجوازات، يرغب في التعرف على إمكانية عودته إلى المملكة بعد مرور خمس سنوات من خروج ولم يعد.

وقد ردت المديرية بأن التعليمات تنص أن الشخص الذي خرج ولم يعد لن يستطع الدخول إلى المملكة إلا بعد مرور 3 سنوات من إصدار التأشيرة، وذلك حتى يتمكن من تسليم رخصة الإقامة ويحصل على إشعار يشمل استعادة رخصة الإقامة ووضعها في ملف الإقامة الخاصة بالعامل.

وإذا كان هناك أي معلومات لدي صاحب العمل بدخول العامل الذي حصل على تأشيرة خروج وعودة ولم يعد عليه إبلاغ مكتب الجوازات التابع له.

وهل يستطيع العودة للسعودية للعمرة؟

كما أوضحت الجوازات السعودية أن التعليمات تنص أنه عند خروج العامل ولم يعد، لا يستطيع الدخول إلى السعودية لمدة 3 سنوات إلا أن يقوم صاحب العمل القديم إعطائه تأشيرة جديدة، باستثناء التابعين والمرافقين.

أما في حالة أداء العمرة، فأكدت الجوزات أنه لا يحق للعامل خروج ولم يعد الدخول مرة أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات.

- صورة 1 - الجوازات توضح: هل يمكن للوافد دخول المملكة بعد خمس سنوات من الخروج وعدم العودة؟

الإسقاط عبر أبشر

وحتى يتمكن صاحب العمل من إسقاط العامل الذي خرج ولم يعد كل ما عليك هو إتباع هذه الخطوات:

  • تسجيل الدخول على منصة أبشر.
  • اضغط على “خدماتي”، ثم اختر “خدمات”.
  • بعد ذلك اختر “الجوازات” واضغط على “تواصل”.
محمد سعيد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر

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