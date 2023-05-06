الجوازات توضح ضوابط تحويل الزيارة إلى إقامة وما هي الحالات المسموح بها

كشفت الإدارة العامة للجوازات السعودية أنه وفقا للوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، لا يمكن تحويل الزيارة إلى إقامة، وكذلك فإن الشخص الذي يزور المملكة يجب أن يغادر قبل انتهاء التأشيرة حتى لا يتم تغريمه 1000 ريال سعود، ومن المتعارف عليه أنه لا يمكن للأجانب مغادرة البلاد بعد انتهاء التأشيرة بمدة أقصاها شهرين، ولكن يمكن تحويل تأشيرة الزوجة من زيارة لاقامة وفق شروط معينة.

تحويل الزيارة إلى إقامة

يتم ذلك أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية ويمكن تحويله وفقا لعدة إجراءات، فيشترط الوجود داخل المملكة، حاليا يتعين على الزوج الحصول على لقاح كورونا والتصديق عليه داخل نموذج طلب توكلنا وصحتي كاشتراط اساسي للتحويل، بعد موافقة الكفيل والموافقة على نقل الإقامة فيمكن تحويل تأشيرة الزوجة الى اقامة.

وفي هذا الصدد فقد صرحت منصة أبشر الإلكترونية بالسماح بتحويل تأشيرة زيارة للأطفال دون سن 18 عاما إلى مكان إقامة تحت اسم “هوية مقيم” لأبناء العمال المقيمين بشكل قانوني في المملكة العربية السعودية، على أن يكون الوالدان أصحاب مكان إقامة منتظم وصالح على أراضي المملكة.

الوثائق اللازمة لإصدار الإقامة للزوجة

من أجل نقل تأشيرة الزوجة من زيارة للإقامة في المملكة، يجب تقديم عدة أوراق للحصول على الموافقة، وهذه الأوراق هي: